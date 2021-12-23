Minik çevreciler tiyatro oyununda buluştu - Son Dakika

Gelecek nesillerin daha temiz bir dünyada yaşamasına katkı sunmak amacıyla çevre alanında birçok çalışmaya imza atan Mersin Yenişehir Belediyesi, temiz çevre bilincini çocuklara tiyatro oyunu ile kazandırıyor.

Bu kapsamda Yenişehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncuları Volkan Güneri ve Çağlar Ekinci'nin"Masal Gezginleri Çevreci Kahramanlar Arıyor" adlı interaktif oyununda minik çevreciler hem eğlendi hem de çevreyi nasıl koruyacaklarını öğrendi.

Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde sahnelenen oyunu yüzlerce çocuk izledi. Oyun öncesinde sihirbazlık gösterisi ile eğlenceli anlar yaşayan çocuklar, interaktif oyunla da çevreyi korumayı ve geri dönüşümün önemini kavradı.

Can ile Cem adlı iki masal gezgini kahramanının eğitici masalları ve şarkıları eşliğinde bilgiler edinen minik seyirciler, evsel atıkların nasıl ayrıştırılması gerektiğini ve doğru atık yönetiminin önemini de öğrendi.

Seyirciler arasından seçtikleri çocukları sahneye davet eden oyunun kahramanları Can ile Cem, onlarla geri dönüşüm hakkında sohbet edip oyunlar oynadı.

Sahneye çıkan minik seyircilere, oyun kahramanları tarafından tişört hediye edilerek çevreci kahraman ilan edildi.

Oyunda eğlenceli anlar yaşayan ve eğitici bilgiler edinen salondaki tüm çocuklar da bundan sonra çevreyi koruyacaklarına dair söz verdiler.