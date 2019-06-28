Son Dakika Haberleri: Minik Ceylin'e umut olalım
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Minik Ceylin'e umut olalım

32 dakika önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde doğuştan Tuberoskleroz hastası olan ve tedavisi için destek bekleyen 6 yaşındaki Ceylin Sönmez için yardım kampanyası başlatıldı.

Minik Ceylin'e umut olalım, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde doğuştan Tuberoskleroz hastası olan ve tedavisi için destek bekleyen 6 yaşındaki Ceylin Sönmez için yardım kampanyası başlatıldı.

Nadir görülen bir hastalık olan Tuberoskleroz hastalığı ile dünyaya gelen minik Ceylin'in tedavi masrafları için Türkiye çapında bir yardım kampanyası başlatıldı. Tedavisi için 60 bin TL gereken minik Ceylin'e umut olmak isteyen hayırsever vatandaşlar Türkiye İş Bankası Ceylin Sönmez hesap adı ve 4120-0799743 nolu hesap numarasına ya da TR 15 0006 4000 00 14 1200 7997 43 İBAN hesabına para yatırarak destek olabilirler. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:39 Kaynak: İHA
Türkiye, Bozüyük, Bilecik, Güncel
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