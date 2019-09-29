Son Dakika Haberleri: "Minik çiftçiler" ektiklerini biçti
Son Dakika Güncel Haber

"Minik çiftçiler" ektiklerini biçti

28 dakika önce

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde "minik çiftçiler", kendilerine ayrılan bahçede toprakla buluşturdukları ürünlerin mahsulünü aldı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde "minik çiftçiler", kendilerine ayrılan bahçede toprakla buluşturdukları ürünlerin mahsulünü aldı.

Bekir Sıtkı Durgun İlkokulu öğrencileri, "Küçük Çiftçiler Toprakla Buluşuyor" projesi kapsamında Mısır Araştırma Enstitüsü'nde kendileri için hazırlanan bölümde tohumları toprakla buluşturdu.

Her gün ektikleri sebze ve meyve tohumlarının bakımlarını yapan öğrenciler, daha sonra organik tarımla elde ettikleri ürünleri hasat ederek tüketti.

"Çocukları üretmeye özendiriyoruz"

Okul müdürü Cemal Yamak, yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının önemsediği projelerden birisinin de Tasarım ve Beceri Atölyeleri olduğunu söyledi.

Bu projeyi kendilerinin de önemsediğini dile getiren Yamak, "Eğitimi okulun dışına ne kadar çıkarabiliyorsak bu bizim için çok çok daha önemli. Bunu gerçekleştirmek adına çocuklarımızı seralara getirdik. Bu seralarda tohumun nasıl büyüdüğünü, nasıl yeşerdiğini, fidan haline dönüştüğünü gördüler. Daha sonra bu fidanlar büyüyüp ürüne dönüştü. Buradaki maksadımız çocuklarda ekme ve biçme bilincini oluşturabilmek, bunun için uğraşıyoruz." diye konuştu.

Yamak, proje kapsamında, bahçede domates, biber, patlıcan, mısır, çilek yetiştirdiklerini belirterek, çocukları üretmeye özendirdiklerini kaydetti.

Öğrenci Dilanur Kurt da seraya giderek ekim yaptıklarını dile getirerek, "Tarım bahçesine giderek daha evvel ektiğimiz ürünleri topladık. Domates, biber ve patlıcanları topladık. Bu iş ilgimi çekti, büyüyünce ziraat mühendisi olacağım." ifadelerini kullandı.

Minik çiftçiler ektiklerini biçti

Arifiye, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 05:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sakarya'da 143 asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Alışveriş yapan Cuhmurbaşkanı Erdoğan'ın plastik poşet kullanmaması dikkatlerden kaçmadı Son Dakika: İstanbul Valiliği duyurdu: Depremde zarar gören 29 okula Pazartesi günü tatil İstanbul Beşiktaş Kumpirciler Çarşısı'nda yol çöktü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2019 18:25:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Minik çiftçiler" ektiklerini biçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]