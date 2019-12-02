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Minik cimnastikçilerden başarı

7 saat önce

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen "Diyarbakır Artistik Cimnastik İl Birinciliği Kız Kategorisi Yarışması" tamamlandı.

Minik cimnastikçilerden başarı, System.String[]

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen "Diyarbakır Artistik Cimnastik İl Birinciliği Kız Kategorisi Yarışması" tamamlandı.


Diyarbakır'ın Sur ilçesi Köşkler spor salonunda gerçekleştirilen, spor kulüpleri ve okulların katıldığı, Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği, "Artistik Cimnastik İl Birinciliği Kız Kategorisi Yarışmasında" Çağla Spor Akademi minik kızlar A kategorisinde il birincisi oldu. Müsabakalar çekişmeli geçerek, sporcuların birbirlerine üstünlük kurmak için büyük mücadele örneği sergiledi. Spor kazanma ve kaybetme bilincini çocuklara aşıladıklarını belirten Çağla Demirdağ Türk, bu derecelerin çocuğun fiziki gelişiminin yanında sosyal gelişimini çok destekleyici, özgüven kazanmasına yardımcı olduğunu dile getirdi. Demirdağ, "Bugün kızlarımız bu başarı ile motive olurken eminim derece yapamayan tüm sporcularda hırslanarak, ilerleyen yarışmalarda daha güzel başarılara imza atacaklardır. Bu disiplin ile şekillenen çocuklar hayatta daima başarılı olurlar. Bu nedenle ailelere buradan bir kez daha spor yapmaları için çocuklarını teşvik etmelerini istiyorum. Hedef okul sporları ve yıl içi yapılacak faaliyetlerin hepsinde yer almak" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:08 Kaynak: İHA
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