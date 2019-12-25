Minik Çınar'dan güzel haber geldi - Son Dakika

Sinoplu lösemi hastası 6 yaşındaki Çınar Kuşüzümü için başlatılan yardım çağrısı cevap buldu. Müjdeli haberi Çınar'ın babası verdi.



Konya'da enfeksiyon ve burun kanaması şikayetiyle doktora giden ve yapılan kan tahlillerinde akut lenfoblastik 'lösemi' tanısı konulan 6 yaşındaki Çınar Kuşüzümü için, Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti harekete geçmiş ve yardım kampanyası başlatmıştı. Bu çağrıya, tüm kesimlerden destek gelmişti. Kentte ve ülke genelinde çok sayıda kök hücre bağışı yapılmıştı. Minik Çınar'ın babası Kıvanç Hamdi Kuşüzümü ise müjdeli haberi sosyal medya hesabından verdi.



Çınar'ın babası Kıvanç Hamdi Kuşüzümü, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Oğlumuz Çınar'a inşallah yarın kök hücre nakli yapılacak. Allah'ın izniyle bu nakille birlikte sağlığına kavuşacak. Buradan Türkiye'den bağışçı olan o güzel insana çok teşekkür ediyoruz. Allah ona ve ailesine sağlık versin. Yine bu süreçte başta Sinop'ta Kök hücre bağışı konusunda kampanyaya öncülük eden Cengiz Demirel büyüğümüze ve bağışçı olan, olamayan tüm dostlara teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.



Alınan bu haber, kentte büyük bir sevinç yaşattı. - SİNOP