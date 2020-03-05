Minik Çınar lösemiye yenildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minik Çınar lösemiye yenildi - Son Dakika

Minik Çınar lösemiye yenildi

6 saat önce

Sinoplu lösemi hastası 6 yaşındaki Çınar Kuşüzümü'nden acı haber geldi.

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Sinoplu lösemi hastası 6 yaşındaki Çınar Kuşüzümü'nden acı haber geldi. Minik çınar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Konya'da enfeksiyon ve burun kanaması şikayetiyle doktora giden ve yapılan kan tahlillerinde akut lenfoblastik 'lösemi' tanısı konulan 6 yaşındaki Çınar Kuşüzümü için, yardım kampanyası başlatmış ve bu çağrıya, tüm kesimlerden destek gelmişti. Sinop'ta ve ülke genelinde çok sayıda kök hücre bağışı yapılmıştı. Bu süreçte ilik nakli gerçekleştirilen Çınar'dan ne yazık ki kötü haber geldi. Yaşam mücadelesini kaybeden Çınar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Minik Çınar'ın ölümü kentte büyük üzüntüye neden oldu.


Çınar Kuşüzümü ikindiyi müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Sinop Çukurbağ Mezarlığı'nda toprağa verildi. - SİNOP

Konya, Sinop, Çınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:59 Kaynak: İHA
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