Minik çocuğun Atatürk sevgisi İspanyol turisti ağlattı - Son Dakika

Minik çocuğun Atatürk sevgisi İspanyol turisti ağlattı

İspanyol turistin Atatürk hayranlığı

NEVŞEHİR - Yeni yılı karşılamak üzere İspanya'dan Türkiye'ye gelen İspanyol turist David Valero Hernandez, küçük bir çocuğun açtığı Atatürk'le ilgili bir şarkıda gözyaşlarını tutamadı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde bulunan Mahzen Cave Otelde yeni yılı karşılayan İspanyol turist David Valero Hernandez, Mustafa Kemal Atatürk'ün filmini izlediği sırada yanına gelen 4 yaşında Yağız Sağlamdin, İspanyol turistin bilgisayarından "Atam Atam" şarkısını açtı. Küçük Yağız bilgisayardan açtığı Atam şarkısını söylemeye başlamasının ardından duygusal anlar yaşamaya başlayan İspanyol Hernandez daha sonra ise hüngür hüngür ağladı. İspanyol Hernandez'in hüngür hüngür ağlamasını ise küçük Yağız şaşkın bakışlarla izlemesi dikkatlerden kaçmadı.

İspanyol turist David Valero Hernandez, "Küçük çocuğun Atatürk sevgisinden etkilendiğim için duygularıma hakim olamadım" dedi. Hernandez, "Atatürk şarkısını çocuğun söylemesinden çok etkilendim. Türkçeyi bilmediğim halde küçük çocuğun duygularını hissettim. Küçük çocuğun Atatürk sevgisinden çok etkilendim. O yüzden duygularıma hakim olamadım. Atatürk, Türklerin babasıdır. Atatürk'ün Türkler için çok önemli bir yeri olduğunu biliyorum" diye konuştu.

İspanyol turistin Atatürk'e olan hayranlığı dolayısıyla Mahzen Cave Otel Müdürü Mustafa Güderoğlu, David Valero Hernandez'e Atatürk heykeli hediye etti.