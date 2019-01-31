Minik Çocuk Düştüğü Foseptik Çukurunda Öldü
22 dakika önce
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde oyun oynarken evlerinin önündeki foseptiğe düştüğü öne sürülen 1,5 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.
Şanlıurfa
'nın Birecik
ilçesinde oyun oynarken evlerinin önündeki foseptiğe düştüğü öne sürülen 1,5 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Birecik'e bağlı Yalacık Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önünde oyun oynayan Ayhan Güneş, iddiaya göre dengesini kaybederek, içi su dolu foseptiğe düştü. Bir süre sonra yakınlarının aramaya başladığı Ayhan, foseptikte hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine, olay yerine giden 112 Acil Servis
ekipleri, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Çukurdan çıkarılan minik Ayhan'ın cesedi, Birecik Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 08:38 Kaynak: İHA
Yağmurdan Yıkılan Toprak Evdeki 5 Kişilik Aile Ölümden Döndü
16 Yaşındaki Çocuğa Çarpan Alkollü Sürücü Frene Bile Basmadan Kaçtı! Kamera Kayıttaydı
Ameliyatla Kadın Olan Selin Ciğerci'den Şaşırtan Açıklama: Gökhan Taşıyıcıdan Çocuk Sahibi Olabilir
"Anne Üşüyorum" Çığlığını Duydu, Montunu Çıkarıp Çocuğa Verdi