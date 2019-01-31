Son Dakika Haberleri: Minik Çocuk Düştüğü Foseptik Çukurunda Öldü

Minik Çocuk Düştüğü Foseptik Çukurunda Öldü

22 dakika önce

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde oyun oynarken evlerinin önündeki foseptiğe düştüğü öne sürülen 1,5 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

Minik Çocuk Düştüğü Foseptik Çukurunda Öldü, System.String[]
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde oyun oynarken evlerinin önündeki foseptiğe düştüğü öne sürülen 1,5 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik'e bağlı Yalacık Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önünde oyun oynayan Ayhan Güneş, iddiaya göre dengesini kaybederek, içi su dolu foseptiğe düştü. Bir süre sonra yakınlarının aramaya başladığı Ayhan, foseptikte hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine, olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Çukurdan çıkarılan minik Ayhan'ın cesedi, Birecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 08:38 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Birecik, 3. Sayfa
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