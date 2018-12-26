Son Dakika Haberleri: Minik Çocuk Usta Muhabirlere Taş Çıkarttı

Minik Çocuk Usta Muhabirlere Taş Çıkarttı

1 saat önce

Denizli'de dün yağan kar yağışı sonrası eline aldığı mikrofonla sokağa fırlayan ve yağışı anlatan 7 yaşındaki çocuk sosyal medyada herkesin sevgilisi oldu.

Minik Çocuk Usta Muhabirlere Taş Çıkarttı, System.String[]
Denizli'de dün yağan kar yağışı sonrası eline aldığı mikrofonla sokağa fırlayan ve yağışı anlatan 7 yaşındaki çocuk sosyal medyada herkesin sevgilisi oldu.

Kentte dün akşam saatlerinde yağan kar, olumsuzluklara neden olurken bir o kadar da ilginç ve güzel görüntüler ortaya çıkardı. Pamukkale ilçesi Cankurtaran Mahallesi'nde yaşayan 7 yaşındaki Umut Tintin, kar yağışını görünce babası Ali ve annesi Dilek Tintin ile soluğu sokakta aldı. Önce kar topu oynayan minik Umut daha sonra babasının kendisini görüntülediğini görünce eline aldığı mikrofonla tıpkı hava durumunu sunar gibi muhabirlik yaptı. Usta muhabirlere taş çıkartır gibi sunum yapan minik Umut sosyal medyaya yüklenen videosu ile herkesin sevgilisi oldu. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:38 Kaynak: İHA

Denizli, Yaşam
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