Minik Çocuklar Mutfağı Çok Sevdi

Minik çocuklar mutfağı çok sevdi Anneler çocuklarıyla kek yaptıDÜZCE– Düzce Belediyesi Çocuk Kulübünde Mutfak Sanatları kursuna katılan minik eller anneleriyle kek yaptı.

Minik çocuklar mutfağı çok sevdi

Anneler çocuklarıyla kek yaptı



DÜZCE– Düzce Belediyesi Çocuk Kulübünde Mutfak Sanatları kursuna katılan minik eller anneleriyle kek yaptı. Çocuklar hoşça vakit geçirmenin yanı sıra el becerilerini geliştiriyor.

Düzce Belediyesi tarafından hizmete açılan Çocuk Kulübünde düzenlenen kurslar, çocuklarda özgüven oluştururken anneleriyle keyifli anlar geçirmelerine imkan sağlıyor. Mutfak Sanatları Atölyesinde düzenlenen anne çocuk etkinliğini çok seven çocuklar anneleriyle birlikte kek yaparak mutlu anlar yaşadı.

7-14 yaş aralığındaki çocukların faydalanabildiği Çocuk Kulübündeki etkinliğe annesi ile birlikte gelip birlikte vakit geçiren ve el beceresini geliştiren Mustafa Eymen, kek yaparken çok mutlu olduğunu söyledi. "Her şey yeterli miktarda olursa hemen başarabilirim" diyen 9 yaşındaki Elif Koç da, cup kek yaptığını ve etkinlikte çok eğlendiğini anlattı. Ömer Kaan Güler ise, "Annemle cup kek yaptık. Kolaydı annem yardım etti biraz. Malzemeleri hazırladık keki çırptık, sonra kaplara yerleştirdik" dedi. Ecrin Koç'da cup kek yapmanın kolay olduğunu ve çok eğlendiğini belirterek kursta öğrendiklerini ise evde de uygulayacağını söyledi.

Etkinliğe çocuklarıyla birlikte katılan annelerden Mehtap Koç, etkinliğin çok güzel olduğunu belirterek "Bu tarz etkinlikleri evde de yapıyoruz ama burada arkadaşları ile birlikte eğlenceli oluyor. Bizler için de bir değişiklik olmuş oluyor" diye konuştu.

Böyle bir faaliyet yaptığı için Düzce Belediyesine teşekkür eden Derya Koç ise "Çocuğumun kendine özgüveni geldi. İlk dersten sonra evde un kurabiyesi yaptı Çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

Yaptıkları keklerin fırında pişmesini de büyük bir dikkatle izleyen minikler ardından annelerinin desteğiyle hazırladıkları kekleri süsleyerek yedi.

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