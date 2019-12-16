Minik çocuklardan çocuklar için atkı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minik çocuklardan çocuklar için atkı - Son Dakika

Minik çocuklardan çocuklar için atkı

6 saat önce

Karabük'te 4-6 yaş arası Kur'an Kursu öğrencileri, "küçük çocuklar üşümesin" diyerek atkı ördü.

Minik çocuklardan çocuklar için atkı, System.String[]

Karabük'te 4-6 yaş arası Kur'an Kursu öğrencileri, "küçük çocuklar üşümesin" diyerek atkı ördü.


100. Yıl Mahallesi Pazaryeri Kur'an Kursu'nda eğitim gören 4-6 yaş arası öğrenciler, "küçük çocuklar üşümesin" diye el işi dersinde öğretmenlerinin hazırladıkları kalıpla atkı ördü. Öğrenciler, ördükleri atkıları ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere Türk Kızılayı Karabük Şubesine teslim etti.


Kurs sorumlu öğretmeni Arzu Yarbaşı eşliğinde Türk Kızılayı Karabük Şubesine gelen çocukları, Şube Başkanı Özcan Büyükgenç karşıladı.


Çocuklar, heyecanla ve mutlulukla kendileri ördükleri atkıları ihtiyaç sahibi çocuklara verilmek üzere Büyükgenç'e teslim etti.


Çocuklara ve öğretmenlerine teşekkür eden Büyükgenç, "Sizleri ayakta alkışlıyorum, veren el olmak çok önemli, iyilik sever olmak çok mühim. Siz maşallah bu küçük yaşınızda kocaman yürekli insanlarsınız. Veren el olarak çok önemli bir mesaj verdiniz insanlığa ve tüm topluma. Sizleri yetiştiren öğretmenlerinize ve ailelerinize teşekkür ediyorum" dedi. - KARABÜK

Türk Kızılayı, Pazaryeri, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

250 haneli mahalleden 500'ü aşkın öğretmen çıktı
Bakan Selçuk, okul müdürünün velilere gönderdiği mesajı paylaştı Personel alımı duyurusu, İBB önünde uzun kuyruklar oluşturdu Doğa Kolejinde öğretmenler iş bıraktı

Son Dakika Haberleri
22:25 Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Yukatel Denizlispor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika
22:25 Süper Lig: M.Başakşehir: 1 - İ.H. Konyaspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
22:22 Artvin'de yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika
22:20 Erdoğan: "Terör koridorunu parçaladık" - Son Dakika
22:20 BAE, Türkiye'ye yaptırım için ABD'li senatörlere lobi çalışması yapmış - Son Dakika
20:54 AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler: Türkiye, Libya mutabakatıyla Doğu Akdeniz'deki oyunu bozdu - Son Dakika
19:21 Takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 22:30:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Minik çocuklardan çocuklar için atkı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]