Minik davulcu Haydar mahallelinin ilgi odağı oldu - Son Dakika

Eskişehir'de 7 yaşındaki Haydar istediği oyuncağı alabilmek için davul çalarak, kapı kapı dolaşıp para topladı.

Eskişehir'in Çankaya Mahallesi'nde oturan 7 yaşındaki Haydar Gucca, bayram günü davul çalarak mahallesindeki sokakları gezdi. Kendi gibi minik davulunu sabah erken saatlerden itibaren çalmaya başlayan ve maniler söyleyen küçük davulcuya mahalleli ilgi gösterdi. Azmiyle dikkat çeken Gucca, görenlerin hem sempatisini hem takdirini kazandı. Babasının aldığı davulu kendi başına çalmayı öğrendiğini söyleyen 7 yaşındaki minik davulcu, topladığı paralarla, akülü araba ve cep telefonu almak istediğini ifade etti.

Mahallelinin sevgisini kazanan Haydar Gucca, "Sabah erkenden çıkıp davul çalarak buraları geziyorum. Topladığım paralarla akülü araba alacağım, cep telefonu alacağım. Kendi mahallemizde geziyorum hep. Davul çalmayı da kendi kendime öğrendim" diye konuştu. - ESKİŞEHİR