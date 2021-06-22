Üye Girişi
Minik Defne'nin tedavisi için zamanla yarış - Son Dakika

Minik Defne'nin tedavisi için zamanla yarış

22.06.2021 15:55
Minik Defne'nin tedavisi için zamanla yarış, System.String[]

MUĞLA'nın Datça ilçesinde yaşayan İzmirli Işıkdere Ailesi'nin 2,5 yaşındaki kızları SMA hastası Defne'nin tedavisi için zamana karşı yarış başlatıldı.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde yaşayan İzmirli Işıkdere Ailesi'nin 2,5 yaşındaki kızları SMA hastası Defne'nin tedavisi için zamana karşı yarış başlatıldı. 10,5 kilogram ağırlığında olan ve 3 kilogram daha alması halinde tedavisi mümkün olmayacağı belirtilen minik Defne'nin sağlığına kavuşabilmesi için başlatılan kampanya kapsamında 2 milyon 250 bin ABD doları para toplanması gerekiyor.

İzmir'de oto yedek parça satıcılığı yapan Murat Işıkdere (36) ile Fatma Öznur Işıkdere'nin (28) iki çocuğundan biri olan SMA hastası Defne'nin sağlığına kavuşabilmesi için 2 milyon 250 bin ABD doları para toplaması gerekiyor. Dubai'de özel bir hastanede tedavi görmesi planlanan ve halen 10,5 kilogram ağırlığında olan minik Defne'nin, 3 kilogram daha alması halinde, tedavisi mümkün olmayacağı belirtildi. İzmir Valiliği'nin 07 Haziran 2021 tarihli izni ile başlatılan yardım kampanyasında, Defne'nin tedavisi için gereken paranın bugüne kadar yüzde 7'si olan 157 bin 500 doların toplandığı açıklandı. Datçalılar, hemşerileri olan Fatma Öznur Işıkdere'yi bu zorlu mücadele yalnız bırakmadı. Datça Engelim Olmayın Derneği, 'SMA Savaşçısı Defne'ye Adım ol' yardım kampanyası için Datça Cumhuriyet Meydanı'nda toplantıyla yardım çağrısı yaptı. Toplantıya, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, Datça Engelim Olmayın Derneği Başkanı Dilek Dündar, Murat-Fatma Öznur Işıkdere çifti, SMA hastası çocukları Defne Işıkdere ve 4 yaşındaki sağlıklı çocukları Rüzgar Işıkdere ile yardımseverler katıldı.

'SMA HASTASI 40 ÇOCUK SAĞLIĞINA KAVUŞTU'Datça Engelim Olmayın Derneği Başkanı Dilek Dündar toplantıda yaptığı konuşmada, Defne'nin yürüyebilme ihtimalinin bulunduğunu söyledi. Defne'nin bir SMA savaşçısı olduğunu ifade eden Dündar, "Minik Defne'nin sağlığına kavuşabilmesi için gen tedavisine ihtiyacı var. Minik Defne'miz, Datçalı olduğu için kampanyaya dahil olduk. Eğer herkes kendi yöresindeki çocuklar için mücadele verirse, sorunların aşılacağına inanıyoruz" dedi.Sosyal medyada 44 kişilik bir gönüllü grubunun, Defne için seferber olduğunu belirten Dündar, "Defne'ye sadece Datça'da değil, İzmir'de Eskişehir'de hatta yurt dışında ona destek verenler var. Türkiye'de şu ana kadar 40'a yakın bebek sağlığına kavuştu. Son 3'ünü biz de takip ediyoruz. Gen tedavisi yüzde 95 oranında iyileştirme sağlıyor ve çocuklar yürüyor, bisiklete binebiliyor ve hatta dans bile edebiliyorlar. Defne'nin de sağlığına kavuşabilmesi için bu kampanyaya herkesin destek vermesini bekliyoruz" dedi.'İÇİMİZDEKİ İYİLİK TOHUMLARI SOLMASIN'Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ise konuşmasında Defne'nin en kısa zamanda 23 Nisan'lar da 29 Ekim'ler de bayram törenlerine katılıp, diğer çocuklarla neşe içerisinde koşacağına inandığını söyledi. İnsanın merhamet çiçekleri denilen duygu sahibi olduğunu belirten Uçar, "Bugün bu çocuğumuzun sağlığına kavuşabilmesi, yürüyüp koşması imkansız değil. Yeter ki hepimizin vücudundaki iyilik tohumları, merhamet çiçekleri solmasın. Bu toplumda çok sayıda iyi ve duyarlı insanların bu çocuklara sahip çıkacağına inanıyorum. Datça'nın belediye başkanı olarak, Türkiye'nin değer belediye başkanı arkadaşlarıma sesleniyorum. Onların da Defne'ye destek olmalarını bekliyorum" dedi.'DEFNE'YE GEÇ TEŞHİS KOYULDU'Minik Defne'nin annesi Fatma Öznur Işıkdere ise kızının hastalığının geç teşhis edildiğini söyledi. Defne'nin halen 10,5 kilogram ağırlığında olduğunu ve 3 kilogram daha almadan tedavi edilmesi gerektiğini ifade eden Işıkdere, "Gen tedavisi, yüzde 95 oranında iyileşme sağlıyor. Defne şarkı söylemeyi, dans etmeyi çok seviyor. O, gönlünce şarkılar söyleyebilsin, dans edebilsin diye sosyal medya hesabından temsili olarak notalar topluyoruz. Bizim sesimiz olan herkese ihtiyacımız var. Defne'nin teşhisi çok geç konuldu. 6-7 aylık iken, biz onun hareketlerindeki gerilemeyi fark edip doktorlara başvurduğumuzda, Defne'nin tembel bebek olduğunu, vitaminsiz kaldığını söylediler. Çeşitli vitamin takviyelerine başladıktan sonra 13 aylık iken teşhis koyuldu" diye konuştu.TEDAVİSİ MÜMKÜN

Defne için halen hastalığı durdurucu bir ilaç uygulandığını belirten Işıkdere, "İlaç maalesef hastalığı iyileştirmeye yönelik bir ilaç değil. Hastalık ilerleyici bir kas hastalığı olduğu için, sadece hastalığın ilerlemesini durduruyor. Ömür boyu 4 aylık periyotlar halinde belli bir prosedür dahilinde alınması gerekiyor. İlacın kesilmesi durumunda, hastalık tekrar ilerliyor ve kaslar tekrar erimeye başlıyor. Defne 13 aylık iken teşhis konuldu ve 19 aylık iken ilk ilacını alabildi. Şu ana kadar 5 doz ilaç aldı. Bu ilaç çok güzel (spinaza) ve yararlı bir ilaç fakat ömür boyu alınması gereken bir ilaç. İlacın kesilmesi halinde hastalık ilerliyor. Biz hastalığın ilerlemesi korkusunu çok fazla yaşıyoruz. Artık bu korkuları yaşamak istemediğimiz için ve tedavi eden bir ilaç var iken bunun için çabalıyoruz" ifadelerini kullandı.


Minik Defne'nin tedavisi için zamanla yarış
Minik Defne'nin tedavisi için zamanla yarış
Minik Defne'nin tedavisi için zamanla yarış
Minik Defne'nin tedavisi için zamanla yarış
Minik Defne'nin tedavisi için zamanla yarış
Minik Defne'nin tedavisi için zamanla yarış
Minik Defne'nin tedavisi için zamanla yarış

spinal müsküler atrofi, Cumhuriyet Meydanı, İzmir, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Minik Defne'nin tedavisi için zamanla yarış - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe, Bayern Münih'le anlaşması sona eren Jerome Boateng için harekete geçti 16:22 Fenerbahçe, Bayern Münih'le anlaşması sona eren Jerome Boateng için harekete geçti Trafikte yeni dönem! Mayıs 2022 itibarıyla araçlara karakutu zorunluluğu geliyor 16:12 Trafikte yeni dönem! Mayıs 2022 itibarıyla araçlara karakutu zorunluluğu geliyor Son Dakika! Yerli koronavirüs aşısının adı belli oldu: TURKOVAC 16:08 Son Dakika! Yerli koronavirüs aşısının adı belli oldu: TURKOVAC
Bitcoin'de Çin depremi! Ocaktan bu yana ilk defa 30 bin doların altına geriledi 16:06 Bitcoin'de Çin depremi! Ocaktan bu yana ilk defa 30 bin doların altına geriledi Ünlü oyuncu Seda Bakan imaj yeniliğine gitti: Bir süre sarışınım a dostlar! 15:19 Ünlü oyuncu Seda Bakan imaj yeniliğine gitti: Bir süre sarışınım a dostlar! Bahçede 2 lira olan kiraz tezgaha gelince 15 lira! Duruma tepki gösteren çiftçi ağaçlarını kesiyor 15:09 Bahçede 2 lira olan kiraz tezgaha gelince 15 lira! Duruma tepki gösteren çiftçi ağaçlarını kesiyor
Ali Koç, Sergen Yalçın'ı aradı: İmza atma, biraz bekle 14:37 Ali Koç, Sergen Yalçın'ı aradı: İmza atma, biraz bekle Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi 14:05 Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi

Son Dakika Haberleri
16:22 Fenerbahçe, Bayern Münih'le anlaşması sona eren Jerome Boateng için harekete geçti
16:14 Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı! Denetime özel harekat polisleri de katıldı
16:12 Trafikte yeni dönem! Mayıs 2022 itibarıyla araçlara karakutu zorunluluğu geliyor
16:07 Ekonomist Özgür Demirtaş, kendi coin'ini çıkarmaya hazırlanan Emrah'a tepki gösterdi
16:07 Son Dakika! Yerli koronavirüs aşısının adı belli oldu: TURKOVAC
16:06 Huawei ile başlayan kervana 7 şirket daha dahil oldu! Türkiye telefon üretim üssü haline geliyor
16:06 Habermetre, 20 Haziran Dünya Mülteci Günü haberlerini raporladı
16:05 Bitcoin'de Çin depremi! Ocaktan bu yana ilk defa 30 bin doların altına geriledi
15:36 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarının Sergen Yalçın sorusunu yanıtlamadı
15:19 Ünlü oyuncu Seda Bakan imaj yeniliğine gitti: Bir süre sarışınım a dostlar!
Gürcistan'da koronavirüs önlemleri gevşetildi! Açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı Gürcistan'da koronavirüs önlemleri gevşetildi! Açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı         
16:22
Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı! Denetime özel harekat polisleri de katıldı Okmeydanı'nda giriş çıkışlar kapatıldı! Denetime özel harekat polisleri de katıldı         
16:14
Ekonomist Özgür Demirtaş, kendi coin'ini çıkarmaya hazırlanan Emrah'a tepki gösterdi Ekonomist Özgür Demirtaş, kendi coin'ini çıkarmaya hazırlanan Emrah'a tepki gösterdi         
16:08
Huawei ile başlayan kervana 7 şirket daha dahil oldu! Türkiye telefon üretim üssü haline geliyor Huawei ile başlayan kervana 7 şirket daha dahil oldu! Türkiye telefon üretim üssü haline geliyor         
16:07
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarının Sergen Yalçın sorusunu yanıtlamadı Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarının Sergen Yalçın sorusunu yanıtlamadı         
15:36
Diyarbakır'da dev karpuz maketi ile kamufle edilen baz istasyonu büyük tepki topladı Diyarbakır'da dev karpuz maketi ile kamufle edilen baz istasyonu büyük tepki topladı         
15:10
Beşiktaş'ta devam etmeme kararı alan teknik direktör Sergen Yalçın: 35 gündür bekletiliyorum, onurum, gururum kırıldı Beşiktaş'ta devam etmeme kararı alan teknik direktör Sergen Yalçın: 35 gündür bekletiliyorum, onurum, gururum kırıldı         
14:48
Turizmciler 9 günlük tatilin 11 güne uzatılmasını talep ediyor! Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Turizmciler 9 günlük tatilin 11 güne uzatılmasını talep ediyor! Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı?         
14:06
Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş         
13:18
Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim         
12:39
Kız arkadaşıyla sokakta yürüdüğü sırada kurşunların hedefi oldu! Kanlar içinde kalan genç, dayanamayarak baygınlık geçirdi Kız arkadaşıyla sokakta yürüdüğü sırada kurşunların hedefi oldu! Kanlar içinde kalan genç, dayanamayarak baygınlık geçirdi         
11:47
Sulama kanalında boğulan Berat, son anlarında Sulama kanalında boğulan Berat, son anlarında "Beni kurtarın" diye bağırmış!         
11:47
Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu         
11:46
Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu         
11:29
Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, "Eşyalarımı almayın" notu kaldı         
10:46
Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi         
09:39
Cicişler arasında ipler koptu! Saç saça baş başa kavga ettiler Cicişler arasında ipler koptu! Saç saça baş başa kavga ettiler         
08:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2021 16:27:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Minik Defne'nin tedavisi için zamanla yarış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement