Minik depremzede Mustafa'ya doğum günü sürprizi - Son Dakika

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde evi hasar gören ve ailesiyle birlikte çadırda yaşamaya başlayan minik depremzede Mustafa Kazım Kaya'ya İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli doğum günü sürprizi yaptı. Doğum günü pastasının mumlarını heyecanla üfleyerek dört yaşına giren minik Mustafa'nın sevinci, ailesini ve çadır kentte yaşayanları duygulandırdı.

Depremden en çok etkilenen Bayraklı ve Bornova bölgesindeki çadır alanlarında görev yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri depremzedelerin yaşamını kolaylaştırmak için 24 saat görev yapıyor. Yaşanan travmanın izlerini silmeyi ve moralleri yükseltmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi çalışanları Bayraklı Mansuroğlu Mahallesi 75. Yıl Parkı'ndaki çadırlarda kalan Kaya ailesine hoş bir sürpriz yaptı. Depremzede ailenin minik üyesi Mustafa Kazım Kaya'nın dört yaşına gireceğini öğrenen İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı personeli ailenin kaldığı çadırın önünde sürpriz doğum günü partisi düzenledi.

Minik Mustafa'nın doğum günü pastası balonlarla süslenen çadırın önüne alkışlar eşliğinde getirildi. Diğer çadırlardaki ailelerin de katıldığı doğum günü kutlaması duygu dolu anlara sahne oldu. Kentteki felaketin boyutlarından habersiz görünen minik Mustafa, belediye personelinin hediye ettiği oyuncaklar sayesinde büyük sevinç yaşadı.

Duygulandıran sürpriz

Evlerinin depremde hasar gördüğünü ve altı gündür çadırda kaldıklarını dile getiren Mustafa'nın annesi Gözde Kaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin doğum günü sürprizi ile çok duygulandıklarını, acının içinde küçük de olsa bir mutluluk yaşadıklarını belirtti. Çocuklara bu felaketi hissettirmemeye çalıştıklarını söyleyen Kaya, "Alanda çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli, gönüllüler, belediyeler çocuklarımıza öyle sevgiyle yaklaşıyorlar ki onlara gönülden teşekkür ediyorum. Bugün Mustafa için de bizim için de sürpriz oldu. Hepimiz burada aile gibi olduk. Çok güzel bir organizasyon oldu. Mustafa'ya o kadar çok hediye geldi ki mutluluğu t arifsiz" diye konuştu. - İZMİR