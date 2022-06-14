Minik Derin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde yaşadığı heyecanı anlattı - Son Dakika
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Minik Derin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde yaşadığı heyecanı anlattı

14.06.2022 11:16
Minik Derin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde yaşadığı heyecanı anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Van ziyaretinde sarılarak mutluluktan ağlayan 6 yaşındaki Derin Aygen, görüşme sırasında çok heyecanlandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Van ziyaretinde sarılarak mutluluktan ağlayan 6 yaşındaki Derin Aygen, görüşme sırasında çok heyecanlandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi duyan minik Derin, 11 Haziran'da yapımı tamamlanan tesislerin açılış töreni için Van'a geleceğini öğrendiği Erdoğan'ı görmek istediğini babasına iletti.

Kızının 4 yaşındayken Erdoğan'a sevgisini dile getirdiği anların yer aldığı videoyu görevlilere izleten baba Caner Aygen'in talebinin kabul edilmesi üzerine Erdoğan, toplu açılış töreninin ardından katıldığı "Gençlik Buluşması"nda Derin'le bir araya geldi.

Kendisine "dede" diyen ve sarılarak ağlamaya başlayan Derin ile bir süre sohbet eden Erdoğan, "Sen ağlarsan ben de ağlarım." ifadesini kullandı.

Van'ın İpekyolu ilçesine yaşayan anaokulu öğrencisi Aygen, AA muhabirine, çok sevdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşerek hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Görüşme sırasında çok heyecanlandığını anlatan Aygen, "Cumhurbaşkanımızı yakından gördüm ve sarıldım. Elini öptüm. Çok heyecanlıydım. Onu çok seviyorum. Yanına gittiğimde mutluluktan ağladım. Bana 'Sen ağlarsan ben de ağlarım' dedi. Hediye verdi." diye konuştu.

"Kızım dedesine kavuştu"

Kızının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini belirten anne Deniz Aygen ise "Kızım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı televizyonda görünce 'dede' diye sesleniyor. Bu görüşme sayesinde kızım dedesine kavuştu. Özlemi bitti. Görmek en büyük arzusuydu. Yanına gitmek, sarılmak hayaliydi. Bunu gerçekleştirdiği için çok mutlu oldu. Biz de onunla mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Minik Derin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde yaşadığı heyecanı anlattı - Son Dakika

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