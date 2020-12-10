Minik Dilara'nın yüzü doku nakliyle gülecek - Son Dakika

Minik Dilara'nın yüzü doku nakliyle gülecek

10.12.2020 10:07
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Kocaeli'de bebekken evlerinde çıkan yangında yüzü yanan 5 yaşındaki Dilara Şencan'a Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Türkiye'nin ilk yüz, çift kol ve rahim naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından doku nakli yapılacak.

Kocaeli'de bebekken evlerinde çıkan yangında yüzü yanan 5 yaşındaki Dilara Şencan'a Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Türkiye'nin ilk yüz, çift kol ve rahim naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından doku nakli yapılacak.

Kocaeli'de yaşayan Cem ve Altın Şencan çifti, 5 yıl önce kızlarının dünyaya gelmesiyle büyük mutluluk yaşadı. Dilara adını verdikleri kızlarını adeta gözlerinden sakınan Şencan çiftinin mutluluklarına 6 ay sonra evlerinde yangın çıkmasıyla gölge düştü.

Sobadan çıkan kıvılcımların beşiğini tutuşturduğu Dilara, komşuları tarafından alevlerin içerisinden kurtarıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde ve yüzünde yanıklar oluşan Dilara bebek, 10 aylık tedavinin ardından hayata tutunmayı başardı.

Hikayesini Anadolu Ajansı duyurmuştu

Yanık nedeniyle beyin dokusunu koruyacak kemikler bulunmayan Dilara'nın hikayesinin Anadolu Ajansı (AA) tarafından duyurulmasının ardından Sağlık Bakanlığının girişimiyle tedavisi için harekete geçildi. Bakanlığın desteğiyle Dilara, Türkiye'nin ilk yüz, çift kol ve rahim naklini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan'a tedavi olmak için Antalya'ya geldi.

Özkan, tarafından muayene edilen minik Dilara'ya ilk etapta doku nakli yapılacak.

"Kızım, umudun adı olacak"

Anne Altın Şencan, AA muhabirine, Antalya'ya geldikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür eden Şencan, "Allaha çok şükür sesimizi duyurduk. Destek olan herkese teşekkür ediyorum. Bizim umut ışığımız oldular. Kimsemiz yok sanıyorduk ama arkamızda kocaman bir ordu, devlet varmış." diye konuştu.

Anne olarak zor günler yaşadıklarını anlatan Şencan, "Bebekken çok büyük sıkıntılar çektik. Parka bile kimse yokken gidiyorduk. Kızıma dönüp bakmaları rahatsız ediyordu. Bu sürecin sonu güzel olduğu için beni fazla yormuyor. Kızım, umudun adı olacak. Kızım iyileşecek, parka gidecek, çocuklarla oynayacak. Tek hayalimiz, isteğimiz bu." ifadesini kullandı.

Öncelikle göz ve beyin dokuları korumaya alınacak

Prof. Dr. Özkan ise minik Dilara'ya bazıları acil bazıları da uzun dönemli olmak üzere birkaç ameliyat yapacaklarını söyledi. Dilara'nın acil olarak göz ve beyin dokularının korunmaya alınması gerektiğine dikkati çeken Özkan, "Doku nakilleri için planlama yaptık. Vücudundan dokular alıp göz ve beyin bölgesine nakledeceğiz. Uzun ve zorlu bir ameliyat süreci olacak. Çocuğumuzu topluma kazandırmaya çalışacağız." diye konuştu.

Dilara'nın 18 yaşından küçük olduğu için yüz naklinin yapılamayacağını anlatan Özkan, "Yüz naklinden ziyade gözünü kaybetmek üzere. Acilen göz bölgesine ve koruyan bir kemik parçası olmadığı için beyin dokusunun olduğu bölgeye müdahale etmemiz lazım. Pandeminin biraz daha hafiflemesiyle daha farklı estetik ameliyatlar da yapacağız." ifadesini kullandı.

Akdeniz Üniversitesi, Ömer Özkan, Türkiye, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Minik Dilara'nın yüzü doku nakliyle gülecek - Son Dakika


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