Minik dostlar, raşit yakalı ile karikatür çizdi

Yeşilay'ın bünyesinde 1969 yılından bu yana yayın hayatını sürdüren Mavi Kırlangıç Dergisi, 50. yılını, 'Karikatür Atölyesi' etkinliğiyle kutluyor. 6-10 yaş grubu çocuklar için bilgi ve eğlenceyle dolu Mavi Kırlangıç Dergisi, ünlü karikatürist Raşit Yakalı'yı, hafta sonu İzmir Optimum AVM'de düzenlediği etkinlikle İzmirli çocuklarla buluşturdu. Minik dostlarla bir araya gelen Raşit Yakalı, karikatür çizmenin yöntemlerini paylaştı.

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Yeşiay İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü de etkinliğe katılarak, çocuklarla beraber karikatür çizdi. Başkan Ülkü, karikatürün en güncel ve en değerli sanatlardan biri olduğunu belirterek, "Karikatür bir bakışta mesaj veriyor, duygu ve düşünceleri ifade ediyor, karşısındakinin hatırında kalıyor. Ayırca bugün burada çocuklarımıza sadece karikatür çizmeyi öğretmedik; teknolojinin doğru kullanımı, sağlıklı ve sosyal yaşam gibi önemli konuların da farkında olmalarını sağladık. Yeşilay'ın çocuklara yönelik etkinlikleri devam edecek" ifadesini kullandı.