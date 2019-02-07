Minik Dostlara 15 Dönüm Mezarlık

Samsun Büyükşehir Belediyesinin 4 yıl önce evcil hayvanlar için oluşturduğu 15 dönümlük mezarlığın büyük bölümü doldu.

İLYAS GÜN - Samsun Büyükşehir Belediyesinin 4 yıl önce evcil hayvanlar için oluşturduğu 15 dönümlük mezarlığın büyük bölümü doldu.



Samsun Büyükşehir Belediyesi, 2013 yılında kentteki sokak hayvanlarının doğal yaşam alanlarında bakımı için 156 dönümde, Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi kurdu.



Tam donanımlı veteriner kliniği, kedi kasabası, sevgi evi, sahiplendirme alanı, yavru hayvan bölümlerinin yanı sıra alanda hayvan mezarlığı için yer ayrıldı. 2015 yılında 5 dönümde oluşturulan evcil hayvan mezarlığının arazisi, talep artınca 15 dönüme çıkarıldı.



Şu anda 320 hayvanın gömülü olduğu mezarlığın büyük bölümü doldu.



Burada, doğal taştan yapılan mezar taşlarında ölen hayvanların isimleri yer alıyor. Bazı hayvanseverler, mezar taşlarının yanına ölen hayvanlarının fotoğraflarını ve oyuncaklarını da bırakıyor.



"Eskiden insanlar üzülerek çöplüklere atıyordu"



Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hekimi Hande Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, apartmanlarda yaşayan vatandaşların, ölen evcil hayvanlarını gömmek için yer bulmakta zorluk çektiklerine işaret etti.



Büyükşehir Belediyesinin evcil hayvan sahiplerine mezarlık hizmeti sunduğunu belirten Yaman, şunları kaydetti:



"Mezarları vatandaşlarımız istedikleri zaman gelip ziyaret edebiliyor. Ayrıca ölen kedi veya köpeğinin bir hatırası olan oyuncaklarını da mezarın yanına gömebiliyorlar. Eskiden ölen hayvanlar, vatandaşların imkanı varsa toprak arazilere gömülebiliyordu. Ancak imkanı olmayanlar üzülerek de olsa çöplüklere atıyordu. Tabii bir mezarları olsa bile yerleri belli olmuyordu. Artık buna bir düzenleme getirdik ve evcil hayvanların bir mezarlığı var."



Yaman, hayvan mezarlığının temizlik ve bakımının görevlilerce düzenli yapıldığını sözlerine ekledi.

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