Minik Ecrin gözyaşlarıyla uğurlandı! Acılı babaannenin feryatları, yürekleri dağladı - Son Dakika

Serik ilçesi Kadriye Mahallesi Beşgöz mevkiinde babaanne Fatma Keskin'in evde bulunduğu sırada kapının önünde oynayan Ecrin Keskin, iki gün önce bir anda gözden kayboldu.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

İhbarla harekete geçen ekipler iki günlük çalışmanın ardından dün gece saat 22.00 sıralarında Beşgöz Deresi'nin golf sahası tesisiyle birleştiği köprü altında 2 yaşındaki Ecrin'in Keskin'in cansız bedenine ulaştı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ecrin Keskin'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenaze aracına alınan küçük Ecrin'in cenazesi kaybolduğu babaevine helallik için getirildi. Evin önünde yakınları tarafından sakinleştirilen babaanne Fatma Keskin ve anne Zübeyde Keskin, cenazenin gelmesiyle birlikte gözyaşları ve feryatlarını tutamadı.

"BİR AY BAKTIM İKİ SAAT Mİ BAKAMADIM ÇOCUĞUMA"

Babaanne Fatma Keskin, "Çocuğum gitti. Kurbanım Ecrinim nereye gidiyorsun. Bir ay baktım, iki saat mi bakamadım çocuğuma, Allah'ım çocuğum gitti. Güzelim gitti. Ciğerim gidiyor, getirin kurbanın olayım" diye feryat etti. Alınan helalliğin ardından küçük Ecrin'in cenazesi Kadriye Merkez Mezarlığı'na getirildi. Musalla taşına konulan Ecrin'in tabutun başucuna beyaz bir tülbent takıldı. Öğle namazını müteakip kılının cenaze namazının ardından Ecrin'in cenazesi babası ve yakınlarının omuzlarında mezarlığa taşındı.

Ecrin'in cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.