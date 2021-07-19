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Minik Ecrin'in son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Minik Ecrin'in son görüntüleri ortaya çıktı

19.07.2021 18:57

Minik Ecrin'in son görüntüleri ortaya çıktı Arama çalışmaları sonucu bulunamayan Ecrin, en son arandığı 5 metrelik su kuyusunda da bulunamadı Ekipler, Ecrin'in kıyafetleri ve yastığını kokuya duyarlı arama köpeklerine koklattı Arama çalışmaları sürerken, minik kızın su ile oynarken son...

Minik Ecrin'in son görüntüleri ortaya çıktı

Arama çalışmaları sonucu bulunamayan Ecrin, en son arandığı 5 metrelik su kuyusunda da bulunamadı

Ekipler, Ecrin'in kıyafetleri ve yastığını kokuya duyarlı arama köpeklerine koklattı

Arama çalışmaları sürerken, minik kızın su ile oynarken son görüntüler de ortaya çıktı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde ortadan kaybolan 2 yaşındaki Ecrin'i arama çalışmaları devam ediyor. Ekipler, 2 kilometre uzunluğundaki derede Ecrin bulamazken son olarak evine 250 metre yakınında bulunan 5 metre derinliğindeki kuyuda dalgıçlar arama çalışması yaptı. Kuyuda da Ecrin'e rastlanılmazken, küçük kıza ait elbiseler kokuya duyarlı arama köpeklerine koklatıldı. Öte yandan minik yavrunun plastik bir kaba konulan suyla arkadaşlarıyla birlikte oynadığı son görüntüleri de ortaya çıktı.

Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesinde dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, çardakta kalan baba Ferhat ve anne Zübeyde Keskin'in, dün hastaneye gittikleri sırada 4 çocuklarından en küçüğü olan 2 yaşındaki kız çocuğu Ecrin'i babaannesine bıraktı. Çardak etrafında oynarken bir anda gözlerden kaybolmasının ardından durum babaya haber verildi. Hastaneden eve gelen baba Ferhat Keskin etrafta çocuğunu arasa da bulamadı. Aile, yakın bölgede bulunan bir derenin olmasından dolayı endişe duyarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar ile arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Dalgıçların arama çalışmaları dün gece geç saatlere kadar devam etti. Arama çalışmalarından bir sonuç alınamaması üzerine bugün bölgeye Emniyet Genel Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı kurbağa adamların geldi.

5 metre derinlikteki kuyuda bulunamadı

Ekipler Ecrin'in düşme ihtimalinin bulunduğu Beşgöz Deresi'nin denizle buluşma noktasına yakın alanda arama çalışmalarına bu sabah erken saatlerde yeniden başladı. Suyun kesilerek su seviyesinin düşürüldüğü derede çalışmalara bir komiser yardımcısı olmak üzere 7 kurbağa adam katılıyor. Çalışmalar kapsamında derenin içerisinde yapılan arama çalışmalarında Ecrin'e rastlanılmadı. Bunun üzerine ekipler, Ecrin'in en son kaybolduğu evin 250 metre uzağında bulunan 5 metre derinlikteki kuyuda arama çalışması yaptı. Sualtı kameralarıyla kuyuya giren dalgıçlar, burada da Ecrin'e rastlanılmadı.

Kıyafetleri ve yastığı arama köpeklerine koklatıldı

Küçük kızın bulunabilmesi için AFAD, JAK, polis ekipleri hemen evin yanında kriz masası oluşturdu. Küçük kıza ait kıyafetleri ile yastığı, kokuya duyarlı arama köpeklerine koklatıldı. Minik Ecrin, evine yakın bölgede tekrar aranmaya başladı.

Suyla oynarken son görüntüleri ortaya çıktı

Öte yandan dünden bu yana bulunamayan küçük kızın, bir evin önünde arkadaşlarıyla birlikte oynadığı görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde minik kızın plastik bir kaba konulan su ile oynadığı görüldü.

Minik Ecrin'in son görüntüleri ortaya çıktı
Minik Ecrin'in son görüntüleri ortaya çıktı
Minik Ecrin'in son görüntüleri ortaya çıktı
Minik Ecrin'in son görüntüleri ortaya çıktı

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Minik Ecrin'in son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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