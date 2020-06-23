Minik Efe, hayırseverlerden yardım bekliyor - Son Dakika

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan 6 aylık Yakup Efe Ertürk'ün yaşama tutunabilmesi bir ay içerisinde 150 bin TL gerekiyor.



Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan ve pazarcılık yaparak geçimini sağlayan Nehir (22) ve Kenan Ertürk (32) çiftinin bebekleri Yakup Efe Ertürk (6 aylık), bir buçuk aylıkken ateş ve öksürük belirtileri sonrasında ciğer enfeksiyonu geçirdi. Beyninde hasar oluşarak kalbi duran minik Efe, Denizli'ye sevk edilerek yoğun bakıma kaldırdı. Yapılan tedavinin ardından İstanbul'da özel bir hastaneye sevk edilen minik Efe'nin hayata tutuna bilmesi için kök hücre nakli gerekiyor. 6 doz olarak uygulanacak olan kök hücre tedavisinin doz başına 25 bin TL olması aile için işleri daha da zorlaştırdı. Kalbi durduktan sonraki 6 ay içerisinde olması gereken bu tedavi için Yakup Efe'nin yaklaşık 1 ayı kaldı. Pazarcılıkla geçimini sağlayan aile, toplamda 150 bin TL olan tedavi masraflarını karşılayamadığı ve minik Efe'nin yeniden hayata tutunabilmesi için hayırseverlere seslenerek yardım istedi.



Aydın Ahbap Harekete Geçti



Aile, kök hücre tedavisini ve hekim masraflarını karşılayacak maddi durumları olmadığından sosyal medya üzerinden Ahbap Platformu'ndan yardım istedi. Durumu öğrenen Ahbap Platformu Aydın gönülleri harekete geçerek konuyu Ahbap Paltformu Genel Başkanı Haluk Levent'e iletti. Minik Efe için kolları sıvayan Aydın Ahbap, yardım kampanyası başlatılabilmesi için Aydın Valiliği'ne başvurdu. - AYDIN