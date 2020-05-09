Minik Efe?nin çağrısı yanıtsız kalmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minik Efe?nin çağrısı yanıtsız kalmadı - Son Dakika

Minik Efe?nin çağrısı yanıtsız kalmadı

30 dakika önce

ESENLER BELEDİYESİ SADECE GLUTENSİZ GIDA TÜKETMEK ZORUNDA OLAN ÇÖLYAK HASTALARINA, 9 MAYIS DÜNYA ÇÖLYAK HASTALARI GÜNÜ'NDE GIDA DESTEĞİNDE BULUNDU.

Minik Efe?nin çağrısı yanıtsız kalmadı, System.String[]

ESENLER BELEDİYESİ SADECE GLUTENSİZ GIDA TÜKETMEK ZORUNDA OLAN ÇÖLYAK HASTALARINA, 9 MAYIS DÜNYA ÇÖLYAK HASTALARI GÜNÜ'NDE GIDA DESTEĞİNDE BULUNDU. SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN BELEDİYE EKİPLERİNE ÇAĞRIDA BULUNAN GENCER AİLESİ'NİN TALEBİ YANITSIZ KALMADI. Belediyenin animasyon ekibi, 7 yaşındaki Efe Gencer'e sürpriz yaparak glütensiz gıda ve çeşitli hediyeler verdi.

Korona virüsten dolayı alınan tedbirler kapsamında evlerinden çıkamayan çölyak hastaları için özel olarak hazırlanan glütensiz gıda kolileri, Esenler Belediyesi ekipleri tarafından, ilçede tespit edilen 32 aileye verildi. Sosyal medya hesabından belediyeye çağrıda bulunan Murat Gencer, 'Merhaba, 7 yaşında oğlum çölyak hastası. ve bugün 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü. Onu sevindirecek ufak da olsa bir etkinlik yaparsanız çok mutlu olacağız. Küçük de olsa hatırlanmak bütün çölyaklıların hayali' paylaşımında bulundu. Paylaşımın hemen ardından belediye ekipleri harekete geçti. 7 yaşındaki Efe Gencer'e sürpriz yapan animasyon ekibi, şarkılar ve hediyeler eşliğinde glutensiz gıda kolisi verdi. Minik Efe animasyon ekibine teşekkür etti.

'BİZLERİ UNUTMADIKLARI İÇİN BELEDİYEMİZE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ?

7 yaşındaki Efe Gencer'in babası Murat Gencer, 'Bugün Dünya Çölyaklılar Günü olduğu için çocuğumuzun mutlu olmasını istedik. Belediyemize sosyal medya üzerinden çağrıda bulundum. Duyarsız kalmayacaklarını düşündüm. Çölyak zor bir hastalık. Ürün bulmakta sıkıntı yaşıyoruz. Ürünlerimiz çok pahalı. Zor temin ediyoruz. Hatta aldığımız ürünleri çocuğumuz bir daha bulamayız korkusuyla yemek istemiyor. Ürünlerimiz çok pahalı. Asgari ücretle geçinen aileler olarak zorlanıyoruz. Örneğin bir paket bisküvi 25 TL ya da makarna 20 TL. Glutensiz ekmeğimiz 12 TL. Belediyemize bu günde bizleri unutmadığı için, çağrıma cevap verdiği için çok teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.


Esenler, EFE, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 04:28 Kaynak: DHA


Son Dakika

Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz "Kıvanç'la öpüşeceğim için uyuyamadım" diyen isme bir de şimdi bakın! Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu Oyuncu Burak Deniz, seyir halindeyken motosiklet sürücüsüne çarptı Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış Ivanka Trump'ın kişisel asistanı koronavirüse yakalandı İş adamı Hikmet Tunceli, "Yeşil ördek gibi daldım göllere" türküsünü koronavirüse uyarlayarak seslendirdi "Ty" adıyla bilinen ünlü rapçi Ben Chijioke, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Modelliği bırakan Harriet Rose, bakımevinde çalışmaya başladı Hollywood yıldızı, koronaya el hareketi yaparak tepki gösterdi Sanatçı Aydın Aydın, Taksim'de su israfına dikkat çekmek için leğende yıkandı
Van'da taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 75'e yükseldi Van'da taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 75'e yükseldi         
16:30
Chiellini'den Felipe Melo'ya sert sözler: O çürük bir elma Chiellini'den Felipe Melo'ya sert sözler: O çürük bir elma         
16:28
QNB Finansbank, bayrama özel yüzde 0,89'dan başlayan faizlerle kredi verecek QNB Finansbank, bayrama özel yüzde 0,89'dan başlayan faizlerle kredi verecek         
16:27
Bu dünyaya ait olamazlar! Rus balıkçının denizden çıkardığı ilginç canlılar görenleri ürküttü Bu dünyaya ait olamazlar! Rus balıkçının denizden çıkardığı ilginç canlılar görenleri ürküttü         
16:09
Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi Karantinada olan Serenay Sarıkaya, çimlere uzanarak poz verdi         
16:04
İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem başlıyor! Maske takmayana müdahale edilecek İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem başlıyor! Maske takmayana müdahale edilecek         
16:04
İş adamı Hikmet Tunceli, İş adamı Hikmet Tunceli, "Yeşil ördek gibi daldım göllere" türküsünü koronavirüse uyarlayarak seslendirdi         
15:53
Bursa'da sokağa çıkma yasağında araç ata çarptı Bursa'da sokağa çıkma yasağında araç ata çarptı         
15:42
Yasağa uymayan vatandaşa, bir ekmek 400 TL'ye mal oldu Yasağa uymayan vatandaşa, bir ekmek 400 TL'ye mal oldu         
15:28
Tabutla dans eden fenomen grubun lideri Benjamin Aidoo: Essien nedeniyle Chelsea'yi tutuyorum Tabutla dans eden fenomen grubun lideri Benjamin Aidoo: Essien nedeniyle Chelsea'yi tutuyorum         
15:25
Gaziantep'te 'Zimem Defteri' projesiyle vatandaşların, 210 tüp gaz bayisine olan 2 milyon TL borcu ödendi Gaziantep'te 'Zimem Defteri' projesiyle vatandaşların, 210 tüp gaz bayisine olan 2 milyon TL borcu ödendi         
15:23
Yılmaz Özdil'in evi mühürlendi, encümenden yıkım kararı çıktı Yılmaz Özdil'in evi mühürlendi, encümenden yıkım kararı çıktı         
15:22
Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış Survivor'da peş peşe oyun kaybeden Aycan, pes etti: Benim için buraya kadarmış         
15:14
Tezgahlarda 20 liradan yerini alan Lapseki kirazı vatandaşa pahalı geldi Tezgahlarda 20 liradan yerini alan Lapseki kirazı vatandaşa pahalı geldi         
15:12
Eski Süper Lig topçusunun, öldürdüğü oğlunun hastanedeki görüntüsü ortaya çıktı Eski Süper Lig topçusunun, öldürdüğü oğlunun hastanedeki görüntüsü ortaya çıktı         
15:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "45 günde bitireceğiz" dediği projeyi helikopter ile bizzat denetledi         
14:55
Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi         
14:46
Son dakika: Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüs tespit edildi Son dakika: Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüs tespit edildi         
14:41
Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur         
14:29
Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi Adı kahine çıkan Simpsonlar'ın katil arıları da önceden bildiği iddia edildi         
14:19
Çaldığı araçla market soymak isteyen hırsız, peşinden birilerinin geldiğini görünce kaçtı Çaldığı araçla market soymak isteyen hırsız, peşinden birilerinin geldiğini görünce kaçtı         
14:09
Görüntü Türkiye'de kaydedildi! 14 yaşındaki çocuklarla silahlı ev baskını kamerada Görüntü Türkiye'de kaydedildi! 14 yaşındaki çocuklarla silahlı ev baskını kamerada         
14:05
Karantinadan kaçıp polise zor anlar yaşattı, olayın altından çaresizlik çıktı Karantinadan kaçıp polise zor anlar yaşattı, olayın altından çaresizlik çıktı         
13:39
Hayatının şokunu yaşadı! Fırıncının yeni aldığı motosiklet çalıntı çıktı Hayatının şokunu yaşadı! Fırıncının yeni aldığı motosiklet çalıntı çıktı         
13:30
Jüpiter'in yeryüzünden en detaylı fotoğrafı çekildi Jüpiter'in yeryüzünden en detaylı fotoğrafı çekildi         
13:30
Koronavirüse karşı cam kabin uygulaması getiren restoran tüm dünyaya örnek oldu Koronavirüse karşı cam kabin uygulaması getiren restoran tüm dünyaya örnek oldu         
13:23
Sosyal medyada tartışma yaratan sözler! Yazar Sevda Noyan, komşularını ölümle tehdit etti Sosyal medyada tartışma yaratan sözler! Yazar Sevda Noyan, komşularını ölümle tehdit etti         
13:20
Ivanka Trump'ın kişisel asistanı koronavirüse yakalandı Ivanka Trump'ın kişisel asistanı koronavirüse yakalandı         
12:44
Sancaktepe Futbol Kulübü'nde 4'ü futbolcu, toplam 9 kişide koronavirüse rastlandı Sancaktepe Futbol Kulübü'nde 4'ü futbolcu, toplam 9 kişide koronavirüse rastlandı         
12:36
Yakayı ele veren hırsızlar şaşkın: Manşetlere mi çıkacağız? Yakayı ele veren hırsızlar şaşkın: Manşetlere mi çıkacağız?         
12:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2020 16:59:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Minik Efe?nin çağrısı yanıtsız kalmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]