Minik Efe'nin Kedi ile Diyaloğu Sosyal Medyada İlgi Çekti
45 dakika önce
Minik Efe'nin sokakta gördüğü bir kediye "ne yapıyorsun kedicik" şeklinde soru yöneltin onunla konuşmaya çalışması sosyal medyada ilgi çektiSivas'ta yaşayan Eren ve İlknur Gül çifti, 2 yaşındaki oğulları İlker Efe Gül'ün sokakta gördüğü bir kediye sorular sorup onunla arkadaş olmaya...
Minik Efe'nin sokakta gördüğü bir kediye "ne yapıyorsun kedicik" şeklinde soru yöneltin onunla konuşmaya çalışması sosyal medyada ilgi çekti
Sivas'ta yaşayan Eren ve İlknur Gül çifti, 2 yaşındaki oğulları İlker Efe Gül'ün sokakta gördüğü bir kediye sorular sorup onunla arkadaş olmaya çalışmasını görüntüleyip bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Hayatı ve doğayı yeni yeni tanıyan minik Efe'nin kediye "ne yapıyorsun kedicik" şeklinde soru yöneltip ondan cevap beklemesi, takipçiler tarafından beğenildi. Bir çok kişide dikkat çeken bu görüntüyü paylaştı. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:43 Kaynak: İHA
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