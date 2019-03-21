Minik Efe'nin Kedi ile Diyaloğu Sosyal Medyada İlgi Çekti

Minik Efe'nin sokakta gördüğü bir kediye "ne yapıyorsun kedicik" şeklinde soru yöneltin onunla konuşmaya çalışması sosyal medyada ilgi çektiSivas'ta yaşayan Eren ve İlknur Gül çifti, 2 yaşındaki oğulları İlker Efe Gül'ün sokakta gördüğü bir kediye sorular sorup onunla arkadaş olmaya...

Minik Efe'nin sokakta gördüğü bir kediye "ne yapıyorsun kedicik" şeklinde soru yöneltin onunla konuşmaya çalışması sosyal medyada ilgi çekti



Sivas'ta yaşayan Eren ve İlknur Gül çifti, 2 yaşındaki oğulları İlker Efe Gül'ün sokakta gördüğü bir kediye sorular sorup onunla arkadaş olmaya çalışmasını görüntüleyip bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Hayatı ve doğayı yeni yeni tanıyan minik Efe'nin kediye "ne yapıyorsun kedicik" şeklinde soru yöneltip ondan cevap beklemesi, takipçiler tarafından beğenildi. Bir çok kişide dikkat çeken bu görüntüyü paylaştı. - SİVAS

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

TOKİ'nin Yüzde 22 İndirim Kampanyasına Başvurular Bugün Başladı

Lüks Rezidanstaki Sır Ölümle İlgili Bir Kişi Gözaltına Alındı

Şarkıcı Sıla, Yeni İmajıyla Dikkat Çekti

Şarkıcı Özgün'den Down Sendromlu Oğluyla Alakalı Duygusal Paylaşım