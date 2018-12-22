Son Dakika Haberleri: Minik Efe Son Yolculuğuna Uğurlandı

Minik Efe Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Tokat'ta çıkan yangında evde mahsur kalarak hayatını kaybeden 3 yaşındaki Yağız Efe son yolculuğuna uğurlandı.

Minik Efe Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Tokat'ta çıkan yangında evde mahsur kalarak hayatını kaybeden 3 yaşındaki Yağız Efe son yolculuğuna uğurlandı.

Kale Ardı Derbent Mahallesi'nde Serdar Süsoy'un kiracı olarak kaldığı iki katlı evin üst katında çıkan yangında hayatını kaybeden Yağız Efe Süsoy'un cenazesi defnedildi. Behzat Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazına Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ile Yağız Efe'nin babası Serdar Süsoy, ağabeyi Oğuz Süsoy ile çok sayıda vatandaş katıldı. Efe'nin cenazesi Aile Mezarlığında toprağa verildi.

Anne yangından bir oğlunu kurtardı, diğerini kurtaramadı

İddiaya göre 3 çocuk annesi Zeynep Süsoy evin yakınında odun kırarken çıkan yangın bir anda binayı sardı. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangında içeri koşan anne kapının girişindeki oğlu Kaan Süsoy'u (7) kurtardı. Küçük oğlunu kurtarmak için içeri tekrar giren anne Süsoy alevlerin evi kaplaması sonucu küçük çocuğunu bulamadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Ekipler uzun süre evde çocuğun cansız bedenini aradı. Oturma odasında duvarın kenarında çocuğun cansız bedenine ulaşan ekipler, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından minik Efe'nin cansız bedenini evden çıkarttı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:41 Kaynak: İHA

Derbent, Kale, Tokat, EFE, 3. Sayfa
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