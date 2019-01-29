Minik Ela'nın Ölümüne İlişkin Dava

Adana
'da, 2 yaşındaki Ela Nur Tarhan'a belediyeye ait ilaçlama kamyonetiyle çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan sürücünün yargılanmasına başlandı.
8. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, ev hapsi kararıyla serbest bırakılan Büyükşehir Belediyesinde şoför olarak çalışan sanık A.K, ölen çocuğun babası Çetin ve annesi Fatma Tarhan ile sanık avukatı katıldı.
Hakkındaki suçlamayı kabul etmeyen sanık A.K, mahkemeye 2 sayfalık yazılı savunmasını sunup, "Kazayı yapan ben değilim. Kaza yerinden de kaçmadım." iddiasında bulundu.
Sanıktan şikayetçi olan baba Çetin Tarhan ise şunları kaydetti:
"İlaçlama aracındaki görevli bir şeyler not alıyordu. Kendisine bizim evi de ilaçlamalarını söyledim. O da diğer görevliler geldiğinde ilaçlayabileceklerini söyledi. Sanırım kızım ben evden çıktıktan sonra peşimden çıkmış. Kızım
evde olmayınca ben ve oğlum Ege
aramaya çıktık. Oğlumun bağırma sesi üzerine gittiğimde kızım yerde ölü halde yatıyordu. Kızımın cenazesinin bulunduğu yer ilaçlama aracının park ettiği yerdeydi. Eğer şoför kızımı bırakıp gitmeseydi belki kızım şu anda yaşıyor olacaktı."
Hakim, Ankara Adli Tıp Kurumu
Trafik İhtisas Dairesinden, kusur raporu alınmasına karar vererek, duruşmayı erteledi. Merkez Yüreğir
ilçesi Çamlıbel
Mahallesi'nde, geçen yıl 18 Eylül
'de sokakta oynayan Ela Nur Tarhan (2), bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirmişti. Polisin kazadan sonra başlattığı çalışmalar kapsamında gözaltına alınan Suriyeli A.H. tutuklanmış, olaya karışmadığı tespit edilince de serbest bırakılmıştı. Şoför A.K. hakkında ise 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.