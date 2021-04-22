Minik Elizan Ece kumbarasını Bağışladı - Son Dakika

Minik Elizan Ece kumbarasını Bağışladı

22.04.2021 19:36

Minik Elizan Ece kumbarasını Bağışladı Biriktirdiği parayı hasta çocuklar için bağışladı Saray İlçesinde yaşayan ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi kumbarasında biriktirdiği parayı, hasta çocuklara verilmek üzere bağışladı.

Minik Elizan Ece kumbarasını Bağışladı

Biriktirdiği parayı hasta çocuklar için bağışladı

TEKİRDAĞ - Saray İlçesinde yaşayan ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi kumbarasında biriktirdiği parayı, hasta çocuklara verilmek üzere bağışladı.

Saray'ın Küçükyoncalı Mahallesi'nde yaşayan 1'inci sınıf öğrencisi Elizan Ece Demirkapu hasta olan çocukların tedavisinde kullanılmak üzere kumbarasında biriktirdiği parayı bağışladı. Minik Elizan Ece kendi düşüncesi ile kumbarasında biriktirdiği paraları Saray'da hasta olan çocuklara bağışlamak istedi. Geçtiğimiz yılda kumbarasında biriktirdiği parayı hasta çocukların tedavisinde kullanılmak üzere bağışlayan minik Elizan Ece'nin ailesi de bunun üzerine yetkililerle irtibata geçti. 22 Nisan Perşembe günü minik Elizan Ece'yi evinde ziyaret eden Saray İlçe Milli Eğitim Müdürü Reşat Uçak küçük çocuğun hasta olan çocuklara bağışlamak istediği parayı teslim alarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayıp kendisine bu gururlandıran davranışından dolayı hediyesini takdim ederek teşekkür etti.

Hasta çocukların tedavisinde kullanılmak üzere bir yıldır kumbarasında biriktirdiği parayı bağışlayan minik Elizan Ece'nin kumbarayı teslim almaya gelen misafirlerine de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla küçük bir sürprizi vardı. Minik Elizan Ece misafirlerine şiir ve şarkı dinletisinden oluşan bir de gösteri sundu. Gösteri misafirler tarafından çok beğenilerek ayakta alkışlandı.

Minik Elizan Ece kumbarasını Bağışladı
Minik Elizan Ece kumbarasını Bağışladı
Minik Elizan Ece kumbarasını Bağışladı
Minik Elizan Ece kumbarasını Bağışladı

Hisarcık, 23 Nisan, Nisan, Saray, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Minik Elizan Ece kumbarasını Bağışladı - Son Dakika


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