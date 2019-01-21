Minik Eller 162 Kilo Atık Pil Topladı
1 saat önce
Aksu'da eğitim veren Melek Mustafa Hamursuz Anaokulunun minik öğrencileri "Sıfır Atık Projesi" kapsamında doğaya bırakılan 162 kilogram atık pil ve 75 kilogram atık yağı toplayarak geri dönüşüme kazandırılmasına katkı sağladılar.
Aksu
'da eğitim veren Melek Mustafa Hamursuz Anaokulunun minik öğrencileri "Sıfır Atık Projesi" kapsamında doğaya bırakılan 162 kilogram atık pil ve 75 kilogram atık yağı toplayarak geri dönüşüme kazandırılmasına katkı sağladılar.
Aksu Melek Mustafa Hamursuz Anaokulu öğrencileri Eko Okul olma yolunda "Sıfır Atık Projesi" kapsamında atık yağ, pil ve mavi kapak topladı. Minik elleri ile çevreye bırakılan 162 kilo atık pili toplayan anaokulu öğrencileri Tap Yarışması için pil toplamaya devam ediyor. Minik öğrenciler proje kapsamında bununla da yetinmeyerek 48 kova mavi kapak biriktirerek Omurilik Felçlileri Derneğine bağışta bulundular. Öğrencilerin evlerden topladığı 75 kilogram atık yağ ise geri dönüşüm fabrikasına gönderilmek üzere belediye ekiplerine teslim edildi.
"Doğa kaynaklarını koruyan bir nesil yetiştirmeyi amaçlıyoruz"
Okul müdürü Elif Yıldırım
yaptığı açıklamada, "Buradaki temel amacımız çevre bilinci, sorunları tanıma, bunlar için çözüm yolu üreten savurganlıktan uzak ve doğa kaynaklarını koruyan bir nesil yetiştirmektir. Bu kapsamda öğrencilerimiz doğaya bırakılan atık yağları, mavi kapakları ve pilleri topladı. Bunların geri dönüşümünü sağlamak için belediye ekiplerimize teslim ettik." şeklinde konuştu. - ANTALYA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:48 Kaynak: İHA
Son Dakika! MHP 200 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı
Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın ardından Halkbank da Kredi Kartı Borçlarını Yapılandıracak
Afganistan'da Taliban'ın Saldırısı Sonrası 100'den Fazla Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti
İzmir'de Sanayi Sitesinde Yangın Çıktı