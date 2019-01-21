Son Dakika Haberleri: Minik Eller 162 Kilo Atık Pil Topladı

Minik Eller 162 Kilo Atık Pil Topladı

1 saat önce

Aksu'da eğitim veren Melek Mustafa Hamursuz Anaokulunun minik öğrencileri "Sıfır Atık Projesi" kapsamında doğaya bırakılan 162 kilogram atık pil ve 75 kilogram atık yağı toplayarak geri dönüşüme kazandırılmasına katkı sağladılar.

Minik Eller 162 Kilo Atık Pil Topladı, System.String[]
Aksu'da eğitim veren Melek Mustafa Hamursuz Anaokulunun minik öğrencileri "Sıfır Atık Projesi" kapsamında doğaya bırakılan 162 kilogram atık pil ve 75 kilogram atık yağı toplayarak geri dönüşüme kazandırılmasına katkı sağladılar.

Aksu Melek Mustafa Hamursuz Anaokulu öğrencileri Eko Okul olma yolunda "Sıfır Atık Projesi" kapsamında atık yağ, pil ve mavi kapak topladı. Minik elleri ile çevreye bırakılan 162 kilo atık pili toplayan anaokulu öğrencileri Tap Yarışması için pil toplamaya devam ediyor. Minik öğrenciler proje kapsamında bununla da yetinmeyerek 48 kova mavi kapak biriktirerek Omurilik Felçlileri Derneğine bağışta bulundular. Öğrencilerin evlerden topladığı 75 kilogram atık yağ ise geri dönüşüm fabrikasına gönderilmek üzere belediye ekiplerine teslim edildi.

"Doğa kaynaklarını koruyan bir nesil yetiştirmeyi amaçlıyoruz"

Okul müdürü Elif Yıldırım yaptığı açıklamada, "Buradaki temel amacımız çevre bilinci, sorunları tanıma, bunlar için çözüm yolu üreten savurganlıktan uzak ve doğa kaynaklarını koruyan bir nesil yetiştirmektir. Bu kapsamda öğrencilerimiz doğaya bırakılan atık yağları, mavi kapakları ve pilleri topladı. Bunların geri dönüşümünü sağlamak için belediye ekiplerimize teslim ettik." şeklinde konuştu. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:48 Kaynak: İHA

Aksu, Güncel
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