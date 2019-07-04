Son Dakika Haberleri: Minik eller çömlek yaptı
Son Dakika Yaşam Haber

Minik eller çömlek yaptı

1 saat önce

Bilecik İl Müftülüğüne bağlı Yaz Kur'an Kurslarında eğitim gören öğrenciler, çömlek ustası Salim Yaşar'ın atölyesini ziyaret ederek çömlekçilik mesleği hakkında bilgi aldılar.

Minik eller çömlek yaptı, System.String[]
Bilecik İl Müftülüğüne bağlı Yaz Kur'an Kurslarında eğitim gören öğrenciler, çömlek ustası Salim Yaşar'ın atölyesini ziyaret ederek çömlekçilik mesleği hakkında bilgi aldılar.

Bilecik İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler, çömlek ustası Salim Yaşar'ın atölyesini ziyaret ederek, kendi elleriyle çömlek yaptılar. 50 yıllık çömlek ustası olan Salim Yaşar Usta ile birlikte vakit geçiren Kur'an kursu öğrencileri, çamur çarkının başına geçerek minik elleriyle çamuru şekillendirip vazo yapmaya çalışırken büyük mutluluk yaşadılar. Çömlekçi ziyaretinde öğrencileri yalnız bırakmayan İl Müftüsü Necati Akkuş burada yaptığı açıklamada, "Bu etkinliğin amacı çocukların toprağa dokunması, üretimi öğrenmeleri, sanat ve kültürü tanımaları, sağlıklı kaplarda beslenme bilincinin yerleşmesini sağlamak. Günümüzde sentetik oyun hamuruyla oynuyor çocuklar, bizim amacımız çocukları doğal hamur ve doğal çamurla buluşturmak" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:45 Kaynak: İHA
Bilecik, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tunceli'de "leopar" görüntülendi! Tapu Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair teklif Meclis'te kabul edildi Oyuncu Şevket Çoruh, 22 yaşındaki kızının mezuniyet törenine katıldı Karısının amcası tarafından sokak ortasında öldürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 14:05:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Minik eller çömlek yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]