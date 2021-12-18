DİYARBAKIR - Minik eller ebru kursuyla hayallerini suya resmediyor - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin açtığı kursta öğrenciler hayallerini ebru sanatı ile görselleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, kreş eğitimi verdiği 4-6 yaş arası 570 öğrencinin odaklanma, ince motor ve yaratıcılık becerilerinin gelişmesi amacıyla ebru kursu açtı.

Kursta, 40 öğrencinin yaptığı 40 eser, "Ebru Sanatının Minik Kalplerden Yansıması" adıyla Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Ebru eğitmeni Bahar Yıldız, kursta öğrencilerin ince motor becerilerini geliştirmeye, hayal güçlerini ortaya çıkarmaya ve odaklanmalarını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Suyun üzerine resim yapmanın minik öğrenciler için sihir anlamına geldiğini belirten Yıldız, çocukların kursta çok mutlu olduğunu anlattı.

Yıldız, "Ortaya çıkan ürünle özgüvenleri artıyor. O suyun üzerinde bu resmi kağıda döktüğümüz zaman gerçekten kendilerinin yaptığı bir şey olduğunun farkındalar. Bu onların ilgisini çekiyor ve tekrar yapmak istiyorlar." dedi.

Öğrencilerden 6 yaşındaki Berjin Kapancı da kursa çekinerek başladığını dile getirerek, "İlk geldiğimde korkuyordum. Ebru yapmayı öğrendiğim için çok mutluyum. Çok güzel duygular hissediyorum. Yaptığım resimleri arkadaşlarıma anlatıyorum." ifadelerini kullandı.

Zemzem Çavuşoğlu ise hayallerini ebru sanatına aktardığını ifade etti.

Aras Ali Turhan, hayallerini resme dönüştürdüğünü anlatarak, "Lale, papatya, kalpler yapıyorum. Kursta zaman çok güzel geçiyor." diye konuştu.