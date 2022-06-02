Minik Eller Fidanları Toprakla Buluşturdu - Son Dakika
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Minik Eller Fidanları Toprakla Buluşturdu

Minik Eller Fidanları Toprakla Buluşturdu

02.06.2022 16:00

13. Manisa Tarzanı ve Çevre Günleri etkinlikleri kapsamında Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan Tarzan Parkı'na fidanlar dikildi.

Öğrencilerin de katıldığı etkinlikte fidanlar toprakla buluştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 13. Manisa Tarzanı ve Çevre Günleri etkinlikleri kapsamında fidanları toprakla buluşturdu. Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan Tarzan Parkı'nda fidan dikim etkinliği kapsamında çevre okullardan gelen öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu. Etkinliğe Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Güzelyurt Mahallesi Muhtarı Aynur Tava, TEMA ve Anemon Trekking grubu temsilcileri ile öğrenciler yer aldı. Minik öğrenciler ellerindeki fidanları Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yardımı ile toprakla buluşturdu. Fidanlara can suyu veren öğrenciler fidanlara sahip çıkacaklarını söyledi.

Kaynak: Bültenler
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