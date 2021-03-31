Minik eller fidanlarını toprakla buluşturdu - Son Dakika

Minik eller fidanlarını toprakla buluşturdu

31.03.2021 16:58

Minik eller fidanlarını toprakla buluşturdu Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde orman haftası kapsamında ilkokul bahçesinde minik öğrenciler ilk defa ağaç dikmenin heyecan ve sevincini yaşadı.

Minik eller fidanlarını toprakla buluşturdu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde orman haftası kapsamında ilkokul bahçesinde minik öğrenciler ilk defa ağaç dikmenin heyecan ve sevincini yaşadı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Belediye, TEMA ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Orman Haftası kapsamında ilçede bulunan okul bahçelerinde ağaç ve fidan dikimi yapıldı.

Siverek Mehmetçik ilkokulunda da yapılan ağaç dikimine, daha yeşil bir okul bahçesi için kolları sıvayan minikler, öğretmen ve velileriyle birlikte çukur kazarak ağaçları torakla buluşturdu. Öğrenciler hayatlarında ilk kez ağaç dikmenin heyecan ve sevincini yaşadı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Siverek TEMA İlçe Temsilcisi Sertaç İlhan, 'Amaçlarının ağaç sevgisini öğrencilere yaşatmak olduğunu belirterek, yeşil bir Siverek için kendilerine destek olan herkese teşekkür' etti.

Minik öğrenciler de hayatlarında ilk defa ağaç diktiklerini, heyecanlı oldukları kadar da mutlu olduklarını söyleyerek, bu çalışmayı yapan öğretmenlerine teşekkür etti.

Minik eller fidanlarını toprakla buluşturdu
Minik eller fidanlarını toprakla buluşturdu
Minik eller fidanlarını toprakla buluşturdu
Minik eller fidanlarını toprakla buluşturdu

orman haftası, Şanlıurfa, Hisarcık, Siverek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Minik eller fidanlarını toprakla buluşturdu - Son Dakika


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