Son Dakika Haberleri: Minik eller ihtiyaç sahiplerine uzandı
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Minik eller ihtiyaç sahiplerine uzandı

43 dakika önce

Bilecik'in Bozüyük Şekerlik Anaokulu tarafından 'Bu Ramazan herkes seni bekliyor' sloganıyla bir proje hayata geçirildi.

Minik eller ihtiyaç sahiplerine uzandı, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük Şekerlik Anaokulu tarafından 'Bu Ramazan herkes seni bekliyor' sloganıyla bir proje hayata geçirildi.

Bu proje kapsamında toplanan yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Minik eller savaş mağduru yetimler, yolda kalmışlar ve tüm ihtiyaç sahiplerine uzandı. İlk olarak okulda hazırlık yapılarak yardım kolileri oluşturuldu. Hazırlanılan koliler ile birlikte öğrenciler ve öğretmenler arasında toplanan bir miktar para uluslararası yardım kuruluşu olan Beşir Derneği'ne teslim edildi. Yardım kolileri minik ellerin yardımları ve katkılarıyla masumlara ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Ayrıca Beşir Derneği tarafından Türkiye çapında düzenlenen 'Bir kap bir kalp' projesi kapsamında ortalama 5 ihtiyaç sahibi aileye evlerde hazırlanan yemekler ulaştırıldı. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 06:33 Kaynak: İHA
Bozüyük, Bilecik, Yaşam
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