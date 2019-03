Minik eller kanatlı dostlarını yuvasız bırakmadı

Minik eller kanatlı dostlarını yuvasız bırakmadıMANİSA - Manisa 'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Türk Hava Kurumu İlkokulu minikleri "Kuşlar üşümesin" projesi kapsamında hazırladıkları kuş yuvalarını okuldaki ağaçlara astı.Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Türk Hava Kurumu İlkokulu tarafından "Kuşlar Üşümesin" projesi hayata geçirildi. 480 öğrencinin eğitim gördüğü okulda her sınıf için bir kuş yuvası hazırlandı. Miniklere hayvan sevgisini aşılamak için hazırlanan projeyle özenle boyanan 25 kuş yuvası okulda bulunan ağaçlara asıldı. Kuşların üşümemesi ve evsiz kalmaması için yuvaları hazırladıklarını söyleyen öğrencilerden İrem İstek, "Kuşların üşümemesi için yuvalarımızı yaptık. Bugün de asıyoruz. Kuşların dışarıda üşümemesini, evsiz kalmamasını düşündük. Onların yerine koyduk kendimizi. Dışarıda yaşadığı zorlukları göz önüne getirdik. Bu yuvaları da o amaçla yaptık" dedi.Kuşların soğuk havalarda üşümemesi için kuş yuvalarını yaptıklarını kaydeden öğrencilerden Muharrem Enes Karaca, "Kuş yuvalarını hem kuşların yavruları için hem de onların daha güvende olmaları için yaptık" diye konuştu.Çocuklar kuş yuvalarını severek hazırladığını söyleyen Müdür Yardımcısı ve Proje Sorumlusu Uğur Doğan, "Bu projeyi yapmaktaki ilk amacımız çocuklara öncelikle hayvan sevgisini aşılamaktı. Onun dışında çevre farkındalıklarını artırmak. Tabii ki çevre farkındalığı artan çocuk topluma daha çabuk adapte olacaktır, daha çabuk uyum sağlayacaktır. Bu yüzden böyle bir proje yaptık çocuklarla beraber. Hepsi de severek, isteyerek yaptılar. Mutluyuz böyle bir şey yaptığımız için. 25 tane kuş yuvası yaptık. Her sınıfın bir yuvası var. Çocuklar kuş yuvalarını boyaladılar, zımbaladılar. 480 öğrencimiz var" diye konuştu.Çocuklara hayvan sevgisini aşılamak amacıyla bu projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Türk Hava Kurumu İlkokulu Müdürü Şerif Çelik , "Bu projeye bütün sınıflarımız katkıda bulundu. Her sınıfımız bir kuş yuvasını boyadı. Yunusemre Belediyesinin katkılarıyla da kuş yuvalarını asıyoruz" dedi.Yunusemre İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Bayram'ın da katılımıyla Yıldırım Yunusemre Belediyesi'ne ait vinç tarafından kuş yuvaları öğrencilerin meraklı bakışları altında ağaçlara asıldı.