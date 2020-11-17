Minik eller Korona kahramanlarını unutmadı - Son Dakika

Minik eller Korona kahramanlarını unutmadı

17.11.2020 14:17
Minik eller Korona kahramanlarını unutmadı, System.String[]

Eskişehir'de Korona virüs ile mücadele eden Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesine ilkokul öğrencileri tarafından gönderilen anlamlı resimler sağlık çalışanlarına moral oldu.

Eskişehir'de Korona virüs ile mücadele eden Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesine ilkokul öğrencileri tarafından gönderilen anlamlı resimler sağlık çalışanlarına moral oldu.

Korona virüs ile mücadele eden Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesindeki sağlık çalışanları ilkokul öğrencileri tarafından gönderilen resimlerle duygulandı. Korona virüse yakalanan hastaları sağlıklarına kavuşturmak için gece gündüz mücadele veren sağlık çalışanlarına Milli Zafer İlkokulunda 2'inci sınıf öğrencileri öğretmenleri ile birlikte yaşanan pandemi sürecini resme aldı. Yaptıkları birbirinden anlamlı resimleri hastanedeki çalışanlarına ulaştıran minik eller adete sağlık alanındaki kahramanlara moral verdi. Daha öncede çalışanlara annelerine yaptırdıkları yemekleri ulaştıran öğrencilerin yapmış olduğu resimler yoğun bakım ünitesindeki koridora asıldı. Yapılan resimlerde öğrencilerin maske ve sosyal mesafeye dikkat edilmesini de ele alması dikkat çekti.

Gelen resimlerin kendilerini duygulandırdığını ifade eden Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Birgül Yelken, öğrencilere teşekkür etti. Pandemi sürecinde öğrencilerin yanlarında olduğunu belirten Yelken, "Çocuklarımız koronaya karşı çok duyarlı. Bize hep moral oldular. Yeri geldi evimize gidemediğimiz de annelerine yaptırdıkları yemekleri gönderdiler. Sonra birbirinden anlamlı resimleri gönderdiler. Bizi çok mutlu ettiler. Hepimizin yorgunluğunu bir nebze de olsa aldılar"dedi. - ESKİŞEHİR

Minik eller Korona kahramanlarını unutmadı
Minik eller Korona kahramanlarını unutmadı
Minik eller Korona kahramanlarını unutmadı
Minik eller Korona kahramanlarını unutmadı

Tıp Fakültesi Hastanesi, Yoğun Bakım, Koronavirüs, Osmangazi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Minik eller Korona kahramanlarını unutmadı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Engelli doğacak çocuğunu aldıran anne, depresyona girerek trenin önüne atladı Bir Başkadır dizisinde Sinan'ın mastürbasyon yaptığı sahne gündem oldu Erling Haaland ve Alexander Sörloth, karantina kurallarına uymadan Almanya'ya döndüler İzmir'de dehşet! Viyadük altında yanmış cansız bir erkek bedeni bulundu New York Times'dan bomba iddia: Trump giderayak İran'ın nükleer tesisine saldırmak istedi Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı NASA duyurdu: Uzay seyahatleri başlıyor! Günübirlik ziyaret 174 bin lira Beşiktaş'ta sipariş getirdiği apartmanın merdivenlerine idrarını yapan kurye kamerada
Son Dakika! Bakan Pakdemirli: İstanbul ve Ankara'da su sıkıntısı beklemiyoruz Son Dakika! Bakan Pakdemirli: İstanbul ve Ankara'da su sıkıntısı beklemiyoruz         
14:25
Kılıçdaroğlu, parti grubunda AK Parti'ye oy veren çiftçilere kızdı: Hak ediyorsunuz Kılıçdaroğlu, parti grubunda AK Parti'ye oy veren çiftçilere kızdı: Hak ediyorsunuz         
14:04
Eşini yaralayıp, kayınpederini öldüren zanlı: Erkekliğime küfrettiler, çok pişmanım Eşini yaralayıp, kayınpederini öldüren zanlı: Erkekliğime küfrettiler, çok pişmanım         
13:38
Dağlık Karabağ yenilgisini hazmedemeyen Ermeniler meclisi basmıştı! O geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı Dağlık Karabağ yenilgisini hazmedemeyen Ermeniler meclisi basmıştı! O geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı         
13:16
Son Dakika! Gri kategoride aranan PKK'lı terörist İrfan Akcan öldürüldü Son Dakika! Gri kategoride aranan PKK'lı terörist İrfan Akcan öldürüldü         
12:33
Küle dönen Vaniköy Camisi'nde çıkan yangının tesisat kablolarından kaynaklandığı öğrenildi Küle dönen Vaniköy Camisi'nde çıkan yangının tesisat kablolarından kaynaklandığı öğrenildi         
12:09
Bolivya'dan korkutan haber! İnsandan insana bulaşan yeni bir virüs tespit edildi Bolivya'dan korkutan haber! İnsandan insana bulaşan yeni bir virüs tespit edildi         
11:18
Özcan Deniz, evinden taşınmadığı gerekçesiyle eski eşi Feyza Aktan'a ihbarname gönderdi Özcan Deniz, evinden taşınmadığı gerekçesiyle eski eşi Feyza Aktan'a ihbarname gönderdi         
11:05
"İstanbul'da korona hastaları sedyede bekletiliyor" diye paylaştılar, gerçek çok başka çıktı         
10:58
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar yeni mesai saati düzenlemesine geçti Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar yeni mesai saati düzenlemesine geçti         
10:40
İpek böcekçiliğiyle uğraşan vatandaşlar, 1 kutu kozadan asgari ücret kadar para kazanıyor İpek böcekçiliğiyle uğraşan vatandaşlar, 1 kutu kozadan asgari ücret kadar para kazanıyor         
10:35
Türk gençler, Instagram'daki ciddi bir açığı keşfetti! Büyük para ödülü bekliyorlar Türk gençler, Instagram'daki ciddi bir açığı keşfetti! Büyük para ödülü bekliyorlar         
10:33
Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor         
09:49
Kamyonetin üstündeki solmuş Türk bayrağını fark eden polis, sürücüye 132 lira ceza kesti Kamyonetin üstündeki solmuş Türk bayrağını fark eden polis, sürücüye 132 lira ceza kesti         
09:16
Düşten lansmana yolculuk: Rüyasında gördü, 13 bin fidan dikti, 600 ton üretti, şimdi de pekmezini yapıyor Düşten lansmana yolculuk: Rüyasında gördü, 13 bin fidan dikti, 600 ton üretti, şimdi de pekmezini yapıyor         
09:08
Esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa devlet kol kanat gerdi Esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa devlet kol kanat gerdi         
08:47
Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı         
22:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2020 14:36:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Minik eller Korona kahramanlarını unutmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei