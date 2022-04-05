MİNİK ELLER, PATİLER İÇİN KULÜBELERİ BOYADI - Son Dakika
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MİNİK ELLER, PATİLER İÇİN KULÜBELERİ BOYADI

05.04.2022 17:10

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde anaokulu öğrencileri, 'Patiler ve Minik Eller Buluşuyor' projesi kapsamında, sokak köpekleri ve kedileri için yapılan kulübeler ile kuş kafesleri ve mama kaplarını boyadı.

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde anaokulu öğrencileri, 'Patiler ve Minik Eller Buluşuyor' projesi kapsamında, sokak köpekleri ve kedileri için yapılan kulübeler ile kuş kafesleri ve mama kaplarını boyadı.

Balıkesir Valiliği'nin, kentteki eğitim kalitesini ve başarısını yükseltmek için hayata geçirdiği 'Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi' (BİGEP) kapsamında Savaştepe Anaokulu'nda sokak köpekleri ve kedileri için marangoza 20 kulübe ve 20 kuş kafesi yaptırıldı. Öğrenciler, evlerinde anne babalarıyla birlikte sokak hayvanları için mama kapları hazırladı. Kuş kafesleri ve mama kapları minik öğrenciler tarafından boyandı. Etkinliğe Savaştepe Kaymakamı Mehmet Yüce ve Savaştepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Mahir Turhan da katıldı. Minik eller ile patileri buluşturan proje kapsamında boyanan kulübeler, kuş kafesleri ve mama kapları ilçedeki ve kırsal mahallelerdeki okullara dağıtıldı.

Etkinlik ile sokak hayvanlarının hakkını bilme, onları sevme ve bakımını üslenme bilincinin sağlanmasını hedeflediklerini söyleyen Savaştepe Anaokulu Müdürü Şengül Çetin, 'Bu proje sayesinde diğer okullardaki öğrencilerimize de hayvanları koruma ve sevme konusunda bir şeyler kazandıracağımızı düşünüyoruz. Bu projede bizlere yardımlarını esirgemeyen Savaştepe Kaymakamlığı'na, Belediye Başkanımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Orman İşletme Şefliği'ne ve velilerimize sonsuz teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

'VİCDAN DUYGUSUNU GELİŞTİRECEK'

Savaştepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Mahir Turan, 'Öğrencilerimiz kedi ve köpek kulübeleri ile kuş kafesleri için boyama gerçekleştiriyor. Sokak hayvanlarının barınma ihtiyacını karşılayan bu projede emeği geçen öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi ve velilerimizi tebrik ediyorum. İnşallah bu tür çalışmalar, çocuklarımızda vicdan duygusunu geliştirecek' diye konuştu.

Öğrenci velisi Nazife Batmaz da çocuklara hayvan sevgisinin aşılanması açısından projenin önemli olduğunu belirtti.

Veli Betül Işık ise, 'Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak için çok güzel bir etkinlik. Güzel bir gün geçirdik' dedi.

YORUMLAR
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Eğitimlerini tamamlayan öğretmenler sertifikalarını aldı Eğitimlerini tamamlayan öğretmenler sertifikalarını aldı Hem meslek öğreniyor hem de aile bütçesine katkıda bulunuyorlar Hem meslek öğreniyor hem de aile bütçesine katkıda bulunuyorlar

milli eğitim bakanlığı, Savaştepe, Balıkesir, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MİNİK ELLER, PATİLER İÇİN KULÜBELERİ BOYADI - Son Dakika


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