Minik Eller Scratch Cup 2021'de dünyanın sorunları için kodladı - Son Dakika

QNB Finansbank ve Habitat Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen Scratch Cup 2021, 10 ekipten 23 çocuğun katılımıyla gerçekleşti.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank'ın, çocuk ve genç odaklı "Minik Eller Büyük Hayaller" Kurumsal Sosyal Sorumluluk Platformu çatısı altında, Habitat Derneği iş birliğinde hayata geçirilen Scratch Cup, bu yıl ikinci kez gerçekleştirildi.

Salgın sürecinde eğitimlerin online ortama taşınmasıyla eğitimlerini online olarak tamamlayan çocuklar finalde de online olarak birbiriyle yarıştı. 10 takım ve 23 çocuğun katılımıyla 2 Mart Salı günü gerçekleştirilen finalde çocuklar, kodladıkları birbirinden yaratıcı oyunları jürinin değerlendirmesine sundu.

"29 bin çocuğa kodlama eğitimi verdik"

Açıklamada finalde yaptığı konuşmaya yer verilen QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, "Hepimizin bildiği gibi Türkiye, dinamik ve genç bir nüfusa sahip. Bu nedenle eğitim alanında yapılacak atılımların ve bu kaynağın doğru değerlendirilmesi çok büyük önem taşıyor. QNB Finansbank olarak çocukları geleceğe hazırlamak ve yeni dünya düzenine daha donanımla katılabilmeleri için 21. yüzyılın en önemli kriterlerinden biri olan kodlama konusunda 2015 yılından bu yana 'Minik Eller Büyük Hayaller' platformumuz çatısı altında 'Habitat Derneği' ile birlikte eğitim veriyoruz. Son iki yıldır da Habitat Derneği ile eğitimlerimizi Scratch ve CodyRoby eğitimleriyle bir adım ileriye taşıyarak bugüne kadar toplamda 29 bin çocuğa kodlama eğitimi verdik." ifadelerini kullandı.

Yeni normalle birlikte eğitimlerini de online ortama taşıdıklarının altını çizen Güzeloğlu, "Artık Türkiye'deki tüm çocuklar online ortamda Scratch eğitimini ücretsiz alabiliyorlar. 10 aydır online olarak verdiğimiz eğitimlerde 3 binden fazla çocuğa ulaştık. Ödül törenimizde bulunan çocuklarımız ve öğretmenleri, değerlendirmelerden sonra finale kalarak büyük bir başarı gösterdiler. Finale kalan çocukların şehir dağılımı beni çok gururlandırdı. Kırklareli, Diyarbakır, Uşak, İstanbul, Mardin, Adana, Aydın ve Denizli. Bu çeşitlilik harika. Hepinizi tek tek tebrik ediyorum. Bu projenin hayata geçmesinde çok büyük katkıları olan Habitat Derneği'ne de en içten teşekkürlerimi sunuyorum." açıklamasında bulundu.

"Çocuklarımızın erken dönemde dijital dönüşüme entegre olabilmelerine büyük önem atfediyoruz"

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır da Habitat Derneği olarak çocukların erken dönemde dijital dönüşüme entegre olabilmelerine büyük önem atfettiklerini aktardı. Bu çerçevede, çocukların dijital becerilerini geliştirerek, 21. yüzyılın yetkinlikleriyle donatılmalarını ve yeni teknolojilerin yalnızca kullanıcıları değil, aynı zamanda da geliştiricileri olmalarını istediklerinin altını çizen Hazır, şunları aktardı:

"Bu yaklaşım doğrultusunda 2019 yılında QNB Finansbank ortaklığında hayata geçirdiğimiz 'Minik Eller Kod Yazıyor' projesi ile geride kalan iki yılda Türkiye'nin 63(18 il 2019'da, 45 il 2020'de) ilinden toplamda 29 bin çocuğumuzu temel kodlama eğitimleri ile buluşturduk. Pandemi döneminde ise eğitimlerimizin aksamaması adına ve eğitim içeriklerinin geniş kitlelere ulaşması amacıyla hayata geçirdiğimiz 'www.minikellerkodyazıyor.com' üzerinden bugüne kadar toplam 3 bin 208 çocuğumuz kodlama eğitimi aldı ve eğitimlerin tüm aşamalarını tamamladı.

Proje kapsamındaki eğitimler ve etkinlikler ile çocuklarımızın sadece kodlama becerilerini değil sanat, resim, müzik ve hikaye anlatıcılığı becerilerini, hayal güçlerini ve yaratıcılık kaslarını da geliştirmeyi amaçlıyoruz. Çocuklarımızın geleceğin yetkinlikleriyle donatılması yolunda en az dijital beceriler kadar yaratıcılıklarının ve estetik kaygılarını güçlendirmeleri gerektiği inancındayız. Bu düşünceden yola çıkarak, çocuklarımızın dünyanın sorunlarına yaratıcılıklarını ve teknolojiyi kullanarak çözüm üretmelerini sağlamak amacıyla Scratch Cup yarışmasını hayata geçiriyoruz. Bu sene ise 'Minik Eller Kodluyor Dünyanın Sorunlarına Çözüm Buluyor' teması ile düzenlediğimiz Scratch Cup'ın 2021'e katılan tüm çocuklarımızı dereceye girmiş olsun ya da olmasın canı gönülden kutluyor ve başarılarının daim olmasını diliyorum."

İki farklı yaş kategorisinden 10 farklı takım yarıştı

"Dünyanın sorunlarına çözüm" temasıyla düzenlenen Scratch Cup 2021'e Türkiye'nin dört bir yanından bin 800'den fazla çocuğun oluşturduğu 673 takım, eğlenceli ve bir o kadar da yaratıcı oyunlarıyla katıldı. Yapılan ön elemeler sonucunda 8-10 yaş ve 11-14 yaş kategorilerinden beşer ekip olmak üzere toplam 10 takım finale kaldı. Ekipler, yarışma boyunca kendilerine verilen süre içinde oyunlarını anlatıp jürinin sorularını yanıtladı.

Finalde 8-10 yaş grubunda; Doğanın İnsan ile Yaşam Mücadelesi, Dünyayı Kurtarır Mısın?, Help the World, Mücadeleci Fidanlar, Temiz Dünya; 11-14 yaş grubunda ise, Deprem Etkisi, Dünyamız için Son 100 Saniye, Guardian of the Future, Küresel Isın-ma, Minik Dünya Gazabı ekipleri yarıştı. Ekipler, En İyi Görsel Tasarım, En İyi Senaryo, En İyi Kod Yapısı, En İyi Uyarlama, En İyi Proje kategorilerinde Scratch Cup 2021 kupasının sahibi olurken, madalya ve çeşitli hediyelerin de sahibi oldular.

8-10 Yaş Kategorisi'nde En İyi Proje Ödülü'nü İstanbul - Özel Ataşehir Vatan Okulları "Dünyayı Kurtarır Mısın?" projesiyle, En İyi Görsel Tasarım Ödülü'nü Kırklareli - Akın Koleji - "Doğanın İnsanla Mücadelesi" projesiyle, En İyi Kod Yapısı Ödülü'nü İstanbul - Özel Ümraniye Gökkuşağı Koleji "Help the World" projesiyle, En İyi Uyarlama Ödülü'nü Adana - Adana Bilim ve Sanat Merkezi - "Temiz Dünya" projesiyle, En İyi Senaryo Ödülü de Mardin – 13 Mart İlkokulu "Mücadeleci Fidanlar" projesiyle kazandı.

11-14 Yaş Kategorisi'nde ise En İyi Proje Ödülü'nü Kırklareli – Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Bilim Sanat Merkezi "Minik Dünya Gazabı" projesiyle, En İyi Görsel Tasarım Ödülü'nü Aydın - İstek Kuşadası Okulları "Deprem Etkisi" projesiyle, En İyi Kod Yapısı Ödülü'nü Uşak – Enginar Robotik Atölyesi "Küresel Isın-ma" projesiyle, En İyi Uyarlama Ödülü'nü Denizli – Özel Denizli Koleji "Dünyamız için Son 100 Saniye" projesiyle ve En İyi Senaryo Ödülü'nü de Diyarbakır – Bahçeşehir Koleji Hevsel Kampüsü "Guardian of the Future" projesiyle kazandı.