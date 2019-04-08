Minik Eller "Temiz Bir Dünya İçin" Çalıştı

Samsun'un Atakum ilçesinde ilkokul öğrencileri çöp toplayarak, çevreye duyarlılık mesajı verdi.

Samsun'un Atakum ilçesinde ilkokul öğrencileri çöp toplayarak, çevreye duyarlılık mesajı verdi.



Kurupelit İlkokulundan 35 öğrenci, öğretmenleriyle beraber Ömürevleri mevkisindeki park, bahçe ve sahilde temizlik yaptı.



Kumsala atılan pet şişe, naylon poşet, cam, şişe ve kartonları toplayan öğrenciler, daha temiz ve sağlıklı bir çevre için insanların duyarlı olmalarını istedi.



Sınıf öğretmeni Seher Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Küçük ellerimizle temiz bir dünya oluşturacağız" sloganıyla yola çıktıklarını söyledi.



Öğrencilerinde çevre bilinci oluşturmak amacıyla sınıfların temizliğinden onları sorumlu tuttuklarını ifade eden Aygün, sınıfların artık daha temiz olduğunu aktardı.



Aygün, öğrencilerin sınıfları temizlemek yerine temiz tutmayı öğrendiğini belirterek, bu bilinci çevre konusunda da oluşturmak istediklerini kaydetti.



Alışkanlıkların küçük yaşlarda kazanıldığına işaret eden Aygün, daha temiz, daha yaşanabilir bir dünya için çocuklara küçük yaşta bu bilinci kazandırmaya çalıştıklarını vurguladı.



Atalarımız bu topraklar için şehit oldu



Okulun 3. sınıf öğrencilerinden Zeynep Azra Yılmaz da amaçlarının atalarının bıraktığı cennet vatanı temiz tutmak olduğunu söyledi.



Zümra Bayır da insanlara çevre konusunda daha duyarlı olmaları konusunda çağrıda bulunarak, "Başka gidecek bir yerimiz yok, başka bir dünyamız yok. Bu yüzden lütfen çevremizi ve dünyamızı temiz tutun." diye konuştu.

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