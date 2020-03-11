Minik eller, tırmık ve kürekle kendi futbol sahalarını kendileri yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Minik eller, tırmık ve kürekle kendi futbol sahalarını kendileri yaptı - Son Dakika

Minik eller, tırmık ve kürekle kendi futbol sahalarını kendileri yaptı

7 saat önce

Sivas kent merkezi Meraküm Mahallesinde yaşayan çocuklar, ellerine aldıkları tırmık ve kürekle boş araziyi futbol tutkusuyla futbol sahasına çevirdiler.

Minik eller, tırmık ve kürekle kendi futbol sahalarını kendileri yaptı, System.String[]

Sivas kent merkezi Meraküm Mahallesinde yaşayan çocuklar, ellerine aldıkları tırmık ve kürekle boş araziyi futbol tutkusuyla futbol sahasına çevirdiler.


Kent merkezi Merakum Mahallesi yaşayan bir grup çocuk, gürültü yaptıkları gerekçesiyle sokak arasında futbol oynamalarına müsaade edilmeyince ilginç bir çözüm buldu. Futbol tutkularından vazgeçmeyen çocuklar, evlerinin yanı başında bulunan boş araziyi futbol sahasına dönüştürmeye karar verdi. Çocuklar önce boş arazideki kuru otları tırmıklarla temizledi. Ardından minik ellerine aldıkları küreklerle alanı temizleyerek futbol oynamaya uygun hale getirdiler. Ellerinde yaralar oluşsa da futbol sevgileri çalışmalarına engel olmadı. Yaptıkları toprak sahada futbolcu olma hayaliyle top koşturan çocuklar, yetkililerden mahallelerine halı saha yapılmasını istediler.


Hayalleri futbolcu olmak


Tırmık ve kürek kullanarak boş araziyi futbol sahasına dönüştürdüklerini belirten 11 yaşındaki Ahmet Muammed Açıl, futbolcu olmak istediğini belirterek, "Sizde görüyorsunuz tırmık, kürek kullanarak hepimiz çabaladık ve yaptık. Halı saha istiyorduk, olmadı. Bizde kendimiz yaptık. Yapımı 2 saat sürdü. Şuan oynarken hala zorlanıyoruz. Rakipler de çok büyük zaten. Biz küçük olduğumuz için zor oynuyoruz. Büyüyünce futbolcu olacağım. Sivassporluyuz, her zaman yiğidolarımızı destekliyoruz. Her zaman Sivassporumuzun yanındayız. Bize halı saha yapsınlar. Biz burada düşe kalka öğreniyoruz ama halı sahada yumuşak bir zemin olacağı için daha iyi öğreniriz" dedi.


1 tane kürek ve birde tırmıkla yaptılar


Evlerinin yanı başında bulunan boş araziyi 4 arkadaşıyla birlikte futbol sahasına çevirdiklerini belirten Turan Açıl, sahayı yaparken tırmık ve kürek kullandıklarını söyledi. Açıl, "Bu sahayı yaparken toplamda 4 kişiydik. 1 tane tırmığımız, 1 tane küreğimiz vardı. Baya uğraştık, yapımı tam 2 saat sürdü. Burayı biz yapmadan önce şu otlarla kaplıydı. Baya uğraştık tırmıklarla, kürekle. Elimizi baya yırttı, yara yaptı. Baya zorlandık burayı yaparken. Şimdi iyi oldu ama belediyemizden buraya halı saha yapmalarını istiyoruz. Normalde biz kaldırımda oynuyorduk, yolda oynuyorduk. Böyle bir girişimde bulunduk ve burayı yapalım dedik ve burayı yaptık. Tek eksiğimiz halı sahamız. Burada saha yapılacak bir yerde var. Halı saha istiyoruz" diye konuştu. - SİVAS

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
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