"Minik Eller Üşümesin" projesine bir destekte şampiyon Sümeyye Ayan'dan geldi - Son Dakika

"Minik Eller Üşümesin" projesine bir destekte şampiyon Sümeyye Ayan'dan geldi

19.03.2021 14:25

Minik Eller Üşümesin isimli sosyal sorumluluk projesine bir destekte Ralli yarış pilotu Sümeyye Ayan'dan geldi.

Minik Eller Üşümesin isimli sosyal sorumluluk projesine bir destekte Ralli yarış pilotu Sümeyye Ayan'dan geldi. Yaklaşık 2 yıldır yarış pilotluğu yapan ve Türkiye'yi yurt dışında tanıtan Ayan, çocukları gülümsetmenin mutluluğunu yaşıyor.

Yaklaşık 4 yıldır Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübünün yürüttüğü "Minik Eller Üşümesin" isimli sosyal sorumluluk projesine ünlü isimlerden de destek geliyor. Aslen Erzurumlu olan Ralli yarış pilotu Sümeyye Ayan proje kapsamında çocuklara yardım eli uzattı.

Ayan çocukların gülümseyeceği projelerde bulunmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, "Memleketim olan Erzurum'da taş üstüne taş koyanın yanındayım. Anlamlı bir proje olan "Minik Eller Üşümesin" projesine bizde destek olmak istedik ve bununla kalmayacağız. Erzurum'u kültür ve turizm açısından tanıtmaya devam edeceğiz" dedi. - ERZURUM

Minik Eller Üşümesin projesine bir destekte şampiyon Sümeyye Ayan'dan geldi
Minik Eller Üşümesin projesine bir destekte şampiyon Sümeyye Ayan'dan geldi

Erzurum Valiliği, Erzurum, Türkiye, Ralli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Minik Eller Üşümesin' projesine bir destekte şampiyon Sümeyye Ayan'dan geldi - Son Dakika


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