"Minik eller üşümesin" projesine ralli yarış pilotu Sümeyye Ayan'dan destek - Son Dakika

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Erzurum'da, AKUT Arama Kurtarma Derneği ile Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü üyelerinin, "minik eller üşümesin" adıyla başlattıkları projenin tanıtımına ralli yarış pilotu Sümeyye Ayan destek verdi.

Yakutiye Kent Meydanı'ndan düzenlenen etkinliğe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, Macera Off-Road Sporları Kulübü üyeleri, ralli yarış pilotu Ayan ve vatandaşlar katıldı.

Ayan, burada yaptığı açıklamada, kendisinin de Erzurumlu olduğunu belirterek, kentte olmaktan mutlu olduğunu ve her zaman sosyal sorumluluk projelerini desteklediğini söyledi.

"Minik Eller üşümesin" projesine destek için elinden geleni yapacağını ifade eden Ayan, "Burada olmaktan mutluyum. Gücümüz yettiğince bu projeyi herkese duyurup çocuklarımıza yardımları ulaştırmaya çalışacağız" dedi.

Nisan ayında yarışlarının başlayacağını vurgulayan Ayan, " 23 Nisan'da Dubai'de düzenlenecek yarışlarda ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim" ifadelerini kullandı.

Taşkesenligil de Ayan'ın Erzurum'da olmasından mutlu olduklarını, Ayan'ın kadın yarış pilotu olarak bir rol model olduğunu kaydetti.

Ayan'ın Erzurum'da off-road pisti yapılmasını istediğini anımsatan Taşkesenligil, "Biz tabi karar mercii değiliz ama biz de üzerimize düşeni yapacağız. Erzurum'u sadece kış turizminde değil doğa sporlarında da tanıtarak kenti en iyi yerlere getireceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, off-road aracına binen Ayan, vatandaşlar için gösteri yaptı.