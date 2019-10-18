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Son Dakika Güncel Minik eller yardım için boyayacak

Minik eller yardım için boyayacak

1 saat önce

Akasya ve Toplum Gönüllüleri Vakfı, gerçekleştirdikleri iş birliği ile resim atölyesi düzenliyor.

Minik eller yardım için boyayacak, System.String[]

Akasya ve Toplum Gönüllüleri Vakfı, gerçekleştirdikleri iş birliği ile resim atölyesi düzenliyor. Tüm minik misafirlerin katılımına açık olan etkinlik ücretsiz olarak gerçekleşecek.


Toplumsal sorunlara fayda sağlamak için çalışan gençlere destek veren Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), Akasya ile sürpriz bir proje geliştiriyor. Proje kapsamında tüm çocukların katılımına açık olarak resim atölyesi düzenlenecek. Akasya'da 19 Ekim- 10 Kasım tarihleri arasında her hafta sonu gerçekleşecek atölyede her yaştan çocuk gönüllerince resim yapabilecek ve onlara ebeveynleri de eşlik edecek.


Katılımcı çocukların çizdiği resimler gelecek dönemde özel bir proje için de değerlendirileceği belirtilirken, tüm misafirler etkinlik alanı ve Akasya içerisindeki bağış noktalarından TOG'a destek de verebilecek. - İSTANBUL

Toplum Gönüllüleri Vakfı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:44 Kaynak: İHA
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