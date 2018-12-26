Son Dakika Haberleri: Minik Eller Yürekleri Isıtacak

Minik Eller Yürekleri Isıtacak

55 dakika önce

Bursa'nın İznik ilçesinde Selçuk İlkokulu öğrencileri, yardıma muhtaç ve kimsesiz çocuklara üşümesinler diyerek yünden atkı ördü.

Minik Eller Yürekleri Isıtacak, System.String[]
Bursa'nın İznik ilçesinde Selçuk İlkokulu öğrencileri, yardıma muhtaç ve kimsesiz çocuklara üşümesinler diyerek yünden atkı ördü.

Okullarda başlatılan değerler eğitimi projesi çerçevesinde Selçuk İlkokulu'nda minik yürekler hedef alındı. 4-A sınıfı öğrencileri, atık yoğurt kapları ve dondurma çubukları ile geliştirdikleri düzenek ile atkı ve bere ördü. Okul müdürü Metin Çatak, "Kadim değerlerimizi çocuklarımıza öğretmek, değerlerimizin çocuklarımızca benimsenmesini sağlamayı arzu ediyoruz. Değerler eğitimi projesi bize bir basamak oldu. Aralık ayı değerler eğitimi projesi kapsamında iyilik ve yardımseverlik hususunu işlemeyi düşündük. Ayşe öğretmenimiz de iyilik ve yardımseverlik adı altında böyle bir projeyi hayata geçirdi. Çocuklarımız kendi becerileri ile atık durumda olan yoğurt kapları, saksı ve dondurma çubukları ve buna benzer geliştirdikleri düzenek ile bugüne kadar 50 takım örgü malzemesi üretti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığı ile bu malzemeler Bursa Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü vasıtası ile yardıma muhtaç ve kimsesiz çocuklara ulaştırılacak" dedi.

4-A sınıfı öğretmeni Ayşe Demircan ise, "Daha önce bu teknik ile ördüğümüz malzemeleri çeşitli resimlerde kullanmıştık. Bu çalışma bizim ilk basamağımız oldu. Minik parmaklar ile minik yüreklere dokunmak istedik. Çocuklarım çalışırken yürekleri ısındı. Ulaştığımız kardeşlerimizin de bu malzemeleri kullanırken vücutları ısınacak. Bu sevgi ile yapılan bir çalışma idi. Velilerimiz de bu projede yer aldı. Minik yüreklere minik parmaklar ile dokunabildiğimiz için çok mutluyuz" diye konuştu. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:17 Kaynak: İHA

İznik, Bursa, Selçuk, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'da Peştamal Üreten Vatandaş, 40 Ülkeye İhracat Yapıyor Bursa'da Sağlık Çalışanları 2 bin 425 Lira Promosyon Alacak

Çılgın Vatandaş, Nimet Abla'dan 30 Bin Adet Milli Piyango Bileti Aldı İstanbullular Güne Karla Uyandı, Meteoroloji Uyardı: Sıcaklıklar 12 Derece Birden Düşecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 10:12:27. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Minik Eller Yürekleri Isıtacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]