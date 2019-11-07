Son Dakika Haberleri: Minik ellerden jandarma personeline sevgi kurabiyeleri
Son Dakika Güncel Minik ellerden jandarma personeline sevgi kurabiyeleri

Minik ellerden jandarma personeline sevgi kurabiyeleri

6 saat önce

Amasya Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri, hazırladıkları sevgi kurabiyeleri ile Amasya İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Minik ellerden jandarma personeline sevgi kurabiyeleri, System.String[]

Amasya Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri, hazırladıkları sevgi kurabiyeleri ile Amasya İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.


"Yaşayan Değerler Eğitimi" etkinliği kapsamında yaklaşık 110 öğrenci, hazırladıkları sevgi kurabiyelerini, jandarma personeline üzerinde; Mustafa Kemal Atatürk'ün (Bu vatan çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır. Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır.) Tevfik Fikret'in (Vatan, çalışkan insanların omuzları üstünde yükselir.) ve Orhan Şaik Gökyay'ın (Bu vatan toprağın kara bağrında, sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca, onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.) vatan sevgisi içeren sözlerinin yazılı olduğu kağıtlar ile ikram etti. Minik ellerin öğretmenleri ile birlikte yaptıkları ay-yıldızlı ve kalpli kurabiye paketleri askerlere teker teker ikram edildi.


Minikler tarafından sevgi kurabiyeleri ile ziyaret edilmenin mutluluğunu yaşayan jandarma personeli, "Sevgili öğrenciler, Zübeyde Hanım Anaokulu olarak böyle güzel bir proje yapıp bizleri ziyaret etmenizden çok memnun olduk. Biz askerlerin görevi vatanımızı korumak bayrağımızı dalgalandırmak ve bu güzel yurdumuzun emniyetini ve güvenliğini sağlamaktır. Bir zamanlar bizde sizler gibi küçüktük o zaman bize büyüklerimiz vatanımızı bayrağımızı ve askerimizi sevmeyi öğrettiler. Bizler büyüdük buralara geldik şimdi sizlere vatan, millet, bayrak ve asker sevgisi aşılıyoruz. Sonra sizler büyüyeceksiniz sizden sonrakilere bunları kazandıracaksınız. Bu böyle devam edip gidecektir. Sevgili minik öğrencilerimiz sizler Mehmetçiklerinizi, Mehmetçiklerimiz de sizleri seviyor sizlere vatan, millet, bayrak ve asker sevgisi kazandıran sizleri yetiştiren öğretmenlerinize ve ailenize teşekkür ediyorum" diyerek her yıl, Kasım ayının ikinci pazartesi günü başlayan hafta, tüm yurtta "Dünya Çocuk Kitapları Haftası" olarak kutlandığını ifade ederek minik öğrencilere hikaye ve boyama kitabı hediye etti. - AMASYA

Zübeyde Hanım Anaokulu, Jandarma, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ece Üner'den otizmli çocukları yuhalayan velilere sert tepki: Otizm değil ama cehalet bulaşıcı bir hastalık
Miras yüzünden tartıştığı oğlunu tabancayla öldürdü Zazaca konuşma Meclis'i karıştırdı! Milletvekillleri, HDP'li vekile tepki gösterdi Otizmli çocuklara yapılan utanç verici olay sosyal medyada gündem oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 22:34:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Minik ellerden jandarma personeline sevgi kurabiyeleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]