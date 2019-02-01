Son Dakika Haberleri: Minik Ellerden Kuşlara Yuva

Minik Ellerden Kuşlara Yuva

1 saat önce

Yarı yıl tatilini Mudanya Hasanbey Sanat Merkezi'ndeki kuş evi yapım atölyesinde değerlendiren miniklerin el emeği göz nuru dökerek yaptıkları kuş evleri park ve bahçelerdeki ağaç dallarına asıldı.

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Yarı yıl tatilini Mudanya Hasanbey Sanat Merkezi'ndeki kuş evi yapım atölyesinde değerlendiren miniklerin el emeği göz nuru dökerek yaptıkları kuş evleri park ve bahçelerdeki ağaç dallarına asıldı.

Öğrencilerin yarı yıl tatilini verimli ve eğlenceli bir şekilde geçirmesi maksadıyla farklı faaliyetlere imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya Hasanbey Sanat Merkezi'nde küçük öğrencilere yönelik kuş evi yapım atölyesi düzenlendi. Atölye çalışmalarına büyük ilgi gösteren minikler, önce ahşaptan kuş evi yapımını öğrendi, ardından kuş evlerini kendi istedikleri renklere boyadı. Kış aylarında sokakta kalan hayvanları düşünerek böyle bir çalışmaya imza atan minik ellerin yaptıkları kuş evleri ilçede park ve bahçelerde bulunan ağaç dallarına asıldı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:42 Kaynak: İHA

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