MİNİK ELLERDEN LEZZETLİ PİZZALAR - Son Dakika

KONYAALTI Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin minik öğrencileri, yaşayarak öğrenme modeli kapsamında pizza yaptı. Kreş öğrencileri, kendi hazırladıkları pizzaları afiyetle yedi.

Konyaaltı Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri hamaratlıklarını sergileyerek pizza yaptı. Pizza yapım aşamalarını öğrenen minikler, pizza siparişi verdikleri andan pizzanın kendilerine ulaşana kadar hangi aşamalardan geçtiğini deneyimleyerek öğrenme fırsatı buldu.

Yaşayarak öğrenmenin güzelliğiyle kendileri için önceden hazırlanan pizza hamurunu oklava yardımıyla açan minikler, diledikleri malzemeleri özenle pizzalarına yerleştirdi. Yaptıkları pizzaların fırından çıkmasını heyecanla bekleyen kreş öğrencileri, özenle hazırladıkları pizzaları iştahla yedi.

Özbakım becerilerini geliştirmelerine olanak sağlayan etkinlikte, minik öğrencilere beslenme hakkında bilgi verildi.