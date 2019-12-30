Minik ellere çamur bulaştı - Son Dakika
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Minik ellere çamur bulaştı

7 saat önce

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde öğrenciler çömlek dersinde hayallerini sanata dönüştürülürken, ortaya çıkan ürünler görenleri hayran bıraktı.

Minik ellere çamur bulaştı, System.String[]

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde öğrenciler çömlek dersinde hayallerini sanata dönüştürülürken, ortaya çıkan ürünler görenleri hayran bıraktı.


Pazaryeri'ne bağlı Kınık Köyünde bulunan Kınık İlköğretim Okulunda açılan çömlek atölyesinde öğrenciler hem çömlek sanatının eğitimini alıyor, hem de uygulamalı bir şekilde çömlek yapıyorlar. Öğrenciler hayal gücüne göre yaptıkları çömlekten ürünler ile bir birleri ile yarışırken kimi öğrenci vazo kimi öğrenci sevdiği bir hayvan figürünü kimisi de sevdiği bir eşyayı yapıyor.


"Çocuklar ile beraber çok güzel işler çıkarıyoruz"


Yapılan etkinlik hakkında bilgi veren Kınık Köyü Çömlekçilik ve El Sanatları Derneği Başkanı İsmail Tekin, çocuklar ile beraber güzel işler çıkardıklarını ifade ederek, "Kınık Köyünde kendi atölyemden arta kalan boş zamanlarda Kınık Köyü İlköğretim Okulu'nda ilköğretim ve orta öğretim seviyesindeki öğrencilere ders veriyorum çömlekçilik konusunda. Çocuklar için hayallerini bir sanata dönüştürme kapsamında çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Çocuklar ile beraber çok güzel işler çıkarıyoruz, çokta eğleniyorlar. Özellikle çömlekçi torna konusunda adeta yarış halindeler. Derse girmeden önce 15 dakika zil aralarında kapıda sırada bekliyorlar çömlek tornasında sıra kapabilmek için. Öyle heyecanlılar ki yaptıkları eşyalar tamamen hayal güçleri biraz daha masalımsı birazda destansı ürünlere çalışıyorlar. Kınık Köyünde öğrenciler için çok güzel bir atölye olduğunu düşünüyoruz. Bu çalışmayı uzun seneler devam ettirmeyi düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.


Okulun 4. sınıf öğrencisi Nisanur Turhan ise etkinlik hakkında, "Kınık Köyü İlkokulunda çömlek atölyesi açıldığı için çok mutluyum bu dersi severek yapıyoruz ve çömlekçiliği öğrendiğimiz için çok mutluyum" dedi. - BİLECİK

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:59 Kaynak: İHA
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