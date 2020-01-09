"Minik Ellerin Merhameti" projesi ile hayvan sevgisi aşıladılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Minik Ellerin Merhameti' projesi ile hayvan sevgisi aşıladılar - Son Dakika

"Minik Ellerin Merhameti" projesi ile hayvan sevgisi aşıladılar

6 saat önce

Kapaklı ilçesindeki bir anaokulunun öğrenci, öğretmen ve velileri, "Minik Ellerin Merhameti" projesi kapsamında sokak hayvanları için hazırladıkları kulübe ve mamaları, mesire alanına bıraktı.

Kapaklı ilçesindeki bir anaokulunun öğrenci, öğretmen ve velileri, "Minik Ellerin Merhameti" projesi kapsamında sokak hayvanları için hazırladıkları kulübe ve mamaları, mesire alanına bıraktı.

Emine Penbeten Adal Anaokulu öğrenci, öğretmen ve velileri, sokak hayvanlarının kışın üşümemesi için kulübeler hazırladı.

Hazırlanan kedi ve köpek kulübeleri ile temin edilen mamalar, Kazak Gölü kıyısındaki mesire alanına konuldu.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, etkinlikte yaptığı konuşmada, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Belediye ve hayırseverlerle birlikte sokak hayvanlarına yönelik projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Anaokulunda yapılan kulübeleri mesire alanında çeşitli bölgelere yerleştirdiklerini belirten Çetin, "Amacımız çocuklarımıza hayvan sevgisini, merhameti küçük yaşta alıştırmak, sevdirmek. Bu bağlamda katkı verenlere Kapaklı halkı adına teşekkür ediyorum. Bu barınakların korunmasına dikkat edilmesini rica ediyorum." dedi.

Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz ve okul müdürleri de katıldı.

Kapaklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Portakal bahçesine dayısını kontrole giden yeğen, üzerinde 2 köpek olan parçalanmış cesediyle karşılaştı
10 yaşındaki öğrencisini yerden yere vurdu Psikolojik sorunları nedeniyle öğretmenken memurluğa geçirilen şahıs, öğrenciyi yaraladı Kazıda buldukları top mermisini sattılar, parasıyla kebap yediler

Son Dakika Haberleri
19:52 Fransa'da emeklilik reformu protestoları (5) - Son Dakika
19:52 BM'den "ABD-İran gerilimi" konusunda "Küresel fay hatları kırılma riski taşıyor" uyarısı - Son Dakika
19:52 Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor - Son Dakika
19:48 İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu - Son Dakika
19:48 "Yalnızlığın Mis Kokmalı" sergisi Nişantaşı'nda açıldı - Son Dakika
18:42 Kazıda buldukları top mermisini sattılar, parasıyla kebap yediler - Son Dakika
18:27 Yolda yürüyen kadın, arkasından gelen şahsın yaptığı hareketle hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 19:55:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Minik Ellerin Merhameti" projesi ile hayvan sevgisi aşıladılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]