Minik ellerini yıkadıkça oyuncaklarına kavuşuyorlar - Son Dakika

Minik ellerini yıkadıkça oyuncaklarına kavuşuyorlar

Minik ellerini yıkadıkça oyuncaklarına kavuşuyorlar Çocuklara pandemi sürecinde 'duru, temiz, saf' kelimeleri aşılandı Edirne'de, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından destekli genç gönüllerin kurmuş olduğu kar amacı gütmeyen Dutesa Platformu üyeleri, minik kalplere 'duru, temiz ve saf'...

Minik ellerini yıkadıkça oyuncaklarına kavuşuyorlar

Çocuklara pandemi sürecinde 'duru, temiz, saf' kelimeleri aşılandı

EDİRNE - Edirne'de, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından destekli genç gönüllerin kurmuş olduğu kar amacı gütmeyen Dutesa Platformu üyeleri, minik kalplere 'duru, temiz ve saf' kelimelerini aşıladı. Pandemi sürecinde bir kez daha hijyene dikkat çekilen organizasyonda, çocuklara içinde oyuncak olan sabunlar hediye edildi, deneyler yapıldı.

Edirne Medrese Ali Bey Mahallesinde bulunan tarihi Sarıcapaşa Cami'nin bahçesinde düzenlenen programda, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından destekli genç gönüllerin kurmuş olduğu kar amacı gütmeyen Dutesa Platformu üyeleri tarafından minik öğrencilere, koronavirüs pandemisi ve mücadele etme yöntemleri ile ilgili bilgiler verildi.

Hijyenin önemi, sosyal mesafe ve maske takmanın faydaları çeşitli deney ve oyunlarla, çocuklara anlatılarak, minik kalplere 'duru, temiz ve saf' kelimeleri aşılandı.

"Amacımız çocuklardaki hijyen alışkanlığı arttırmak"

Pandemi döneminde çocuklarda hijyen alışkanlığını arttırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını dile getiren Emirhan Belli, bugüne kadar Edirne ile birlikte toplam 15 ilde faaliyet gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, "Amacımız çocuklardaki hijyen alışkanlığı arttırmak. Bazı çalışmalar yaptık ve Gençlik Spor Bakanlığına başvurduk. Çalışmalarımız destek gördü. Çocuklar için kar amacı gütmeyen bir kuruluşuz. Pandemi sürecinde illeri dolaşıyoruz. Bitkisel kaynaklı özlerden oluşan ham maddesini kendimizin ürettiği sabunlar yapıyoruz. İçerisinden oyuncak çıkıyor. Çocuk bu sayede ellerini yıkama alışkanlığı kazanıyor" dedi.

Çocuklarda, katıldıkları programdan son derece memnun olduklarını dile getirdi. Minikler, bir kez daha el yıkamanın önemine, sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulması gerektiğini hatırlattı.

Minik ellerini yıkadıkça oyuncaklarına kavuşuyorlar

Oyuncak, Edirne, Genç, kar, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 14:07 - Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Minik ellerini yıkadıkça oyuncaklarına kavuşuyorlar - Son Dakika

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