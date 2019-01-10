Son Dakika Haberleri: Minik Elleriyle, Asker Ağabeylerini Isıtacaklar

Minik Elleriyle, Asker Ağabeylerini Isıtacaklar

1 saat önce

Antalya'nın Kumluca ilçesinde ilkokul öğrencileri, ördükleri yün atkı ve bereleri Elazığ'da görev yapan askerlere yolladı.

Minik Elleriyle, Asker Ağabeylerini Isıtacaklar, System.String[]
Antalya'nın Kumluca ilçesinde ilkokul öğrencileri, ördükleri yün atkı ve bereleri Elazığ'da görev yapan askerlere yolladı.

Kumluca Cumhuriyet İlkokulunda öğrenim gören 37 öğrenci, "Minik eller asker ağabeylerini ısıtıyor" adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında vatan nöbeti bekleyen Mehmetçiklerin giymesi için yün atkı ve bere ördü.

Öğrenciler ördükleri atkı ve bereleri Elazığ Alacakaya Karakolu'nda görev yapan Mehmetçiklere ulaştırmak üzere Kumluca Jandarma Komutanlığına teslim etti.

Öğrencilerin hediyelerini teslim alan Kumluca ilçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Demir, soğuk kış günlerinde anlamlı hediyeleri için öğrencilere teşekkür etti.

Demir, küçük yaşta vatan, millet, bayrak sevgisi oluşan insanın gelecekte de ülkesine, milletine hizmet eden güzel bir birey olacağını söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin askerin her türlü ihtiyacını karşıladığını anlatan Demir, "Askerimizin atkıya ve bereye ihtiyacı yok ama öğrencilerimizin küçük ama çok anlamlı olan bu hediyeleri askerimiz için büyük güç ve motivasyon olacaktır." ifadelerini kullandı.

Sınıf öğretmeni Safiye Kahraman ise amaçlarının öğrencilere vatanseverlik, yardımlaşma ve paylaşma gibi değerleri kazandırmak olduğunu dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:44 Kaynak: AA

Antalya, Elazığ, Kumluca, Güncel
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