Minik Ellerle Yerli Domatesler Projesi'

Akdeniz Üniversitesi öğretim üyeleri, ilköğretim öğrencileriyle "Minik Ellerle Yerli Domatesler Projesi"nin kapanış programını gerçekleştirdi.

Akdeniz Üniversitesi öğretim üyeleri, ilköğretim öğrencileriyle "Minik Ellerle Yerli Domatesler Projesi"nin kapanış programını gerçekleştirdi.



Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK'ın "Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi" kapsamında düzenlenen program, Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda yapıldı. Etkinliğin kapanış programına Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Canbulat, öğrenciler ve aileler katıldı.



Etkinlikte konuşan Dr. Öğr. Üyesi Aylin Kabaş, projeye ilk başladıklarında çocukların birçoğunun toprağa dokunmak bile istemediklerini, proje sonunda her birinin kendi yetiştirdikleri bir domates fidesi olduğunu ifade etti.



Projenin kapanış programı, etkinliğe katılan öğrencilere madalya ve plaketlerin verilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

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