Son Dakika Haberleri: Minik Ellerle Yerli Domatesler Projesi'

Minik Ellerle Yerli Domatesler Projesi'

1 saat önce

Akdeniz Üniversitesi öğretim üyeleri, ilköğretim öğrencileriyle "Minik Ellerle Yerli Domatesler Projesi"nin kapanış programını gerçekleştirdi.

Minik Ellerle Yerli Domatesler Projesi', System.String[]
Akdeniz Üniversitesi öğretim üyeleri, ilköğretim öğrencileriyle "Minik Ellerle Yerli Domatesler Projesi"nin kapanış programını gerçekleştirdi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK'ın "Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi" kapsamında düzenlenen program, Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda yapıldı. Etkinliğin kapanış programına Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Canbulat, öğrenciler ve aileler katıldı.

Etkinlikte konuşan Dr. Öğr. Üyesi Aylin Kabaş, projeye ilk başladıklarında çocukların birçoğunun toprağa dokunmak bile istemediklerini, proje sonunda her birinin kendi yetiştirdikleri bir domates fidesi olduğunu ifade etti.

Projenin kapanış programı, etkinliğe katılan öğrencilere madalya ve plaketlerin verilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:45 Kaynak: AA

Akdeniz Üniversitesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uyuşturucu Ticaretinden Yargılanan Gizem Karaca ve Çağatay Ulusoy'un Davası Yeniden Görülecek Elon Musk'ın Şirketi Tesla Binlerce Kişiyi İşten Çıkaracak

Dönerci Baba, Dansöz Olan Kızı Didem'i Eşit Parçalara Bölüp Buzdolabında Saklamış İsmiyle Twitter'da Gündem Olan Profesör Bence Nanay Türkiye'ye Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 15:48:34. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Minik Ellerle Yerli Domatesler Projesi'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]